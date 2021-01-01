تعلن لامبورجيني عن أرباح سنوية تاريخية خلال 2022 بفضل نجاح موديل اوروس



لامبورجيني لامبورجيني

– سجلت لامبورجيني إيرادات وأرباح تاريخية خلال عام 2022، متفوقة على جميع منافسيها في الساحة، وفي هذا المقال سنفصل النتائج المالية للعلامة.



إيرادات وأرباح غير مسبوقة



وازدادت الإيرادات الإجمالية للامبورجيني بـ 22% إلى 2.56 مليار دولار، كما قفزت أرباحها بـ 56% مقارنة بعام 2021 إلى 661.19 مليون دولار، وهو رقم قياسي.

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وتمكنت لامبورجيني من تحقيق هذه الأرباح بعد تسليم 9,233 سيارة جديدة في 2022، وهي المبيعات الأعلى في تاريخ العلامة الإيطالية بزيادة 10% مقارنة بمبيعات 2021.حصة الأسد لاوروسكالعادة، معظم مبيعات لامبورجيني، أو 5,367 نسخة منهم كانت سيارة اوروس وحدها، وفي المركز الثاني موديل هوراكان بـ 3114 سيارة، ثم موديل افينتادور بـ 753 سيارة.وذكرت لامبورجيني أن السوق الأكبر للعلامة هو الولايات المتحدة بعد بيع 2,721 سيارة هناك العام الماضي، وفي المركز الثاني الصين بمبيعات بلغت 1018 سيارة، وفي المركز الثالث ألمانيا بـ 808 سيارة.السيارات المرتقبة للعلامةمن الجدير بالذكر أن لامبورجيني ستدشن خليفة افينتادور الجديدة خلال الربيع بمحرك 12 سلندر 6.5 لتر جديد بالتنفس الطبيعي بقوة 813 حصان، وهو أقوى وأخف محرك 12 سلندر في تاريخ العلامة، وسيقترن بثلاثة محركات كهربائية لرفع قوة السوبركار إلى 1000 حصان.وتجهز لامبورجيني كذلك لطرح خليفة هوراكان الجديدة كلياً في نهاية 2024، على الأرجح بمحرك 8 سلندر توين تيربو هجين بالقابس، بمعدل دوران أقصى 10,000 دورة في الدقيقة.كما تشمل خطط لامبورجيني طرح نسخة هجينة بالقابس لسيارة اوروس الرائجة في 2024، غالباً بنفس النظام الهحين المستخدم في سيارة بورش كايين تيربو SE هايبرد الرائدة بقوة 671 حصان.أول سوبركار من لامبورجينيوأخيراً نعلم أن لامبورجيني تخطط لطرح أول سوبركار كهربائية بالكامل للعلامة في عام 2028، وأشارت تقارير أوليّة غير مؤكدة أنها قد تكون كروس اوفر ببابين وداخلية بـ 4 مقاعد، كما قد تطرح لامبورجيني الجيل الثاني من اوروس بمحرك كهربائي صافي في عام 2029.