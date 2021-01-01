سيارة أوبل موكا 2023.. أغلى SUV جديدة من الشركة الألمانية في مصر



أوبل موكا 2023 أوبل موكا 2023

تعتبر أوبل موكا واحدة من السيارات المميزة التي تقدمها الشركة الألمانية، وبدأت في تصنيع الجيل الجديد منها خلال عام 2020، وباعتبارها وكيلا لسيارات أوبل في مصر، تقدم شركة المنصور للسيارات موديل 2023 من هذه السيارة في السوق المحلي، وهي حاليا السيارة الأعلى سعرا بين الموديلات الجديدة المتاحة من أوبل في مصر.



وينتمي هذا الموديل للجيل الثاني الجديد كليا من أوبل موكا، وهو مصمم على قاعدة عجلات CMP المتطورة من مجموعة بيجو-سيتروين التي تعتبر الشركة الأم الجديدة لأوبل الألمانية، وهي نفس القاعدة المستخدمة بسيارات بيجو 2008 وبيجو 208.



ويبلغ طول هذا الموديل من السيارة 4.15 متر لذلك فهو أقصر من الجيل الحالي من السيارة بفارق 12.5 سم، وبالرغم من هذا التغيير في أبعاد السيارة إلا أن ركاب الصف الخلفي من السيارة لن يجدوا اختلاف في مساحة الجلوس مقارنة بنفس المساحة بالجيل السابق من السيارة، كما أن مساحة التخزين بالصندوق الخلفي للسيارة انخفضت بفارق 6 لتر فقط عن مساحة التخزين بالجيل السابق من السيارة.

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وتقدم أوبل مصر هذا الموديل من السيارة بمحرك 3 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1200 سي سي وقوته 130 حصان وعزمه 230 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- 8 وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مثبت ومحدد سرعة.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- قفل مركزي للأبواب.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- زجاج خلفي وجانبي داكن.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- فرش داخلي من القماش.- مرايات جانبية كهربائية باللون الأسود.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح أمامية نهارية LED.- نظام لدخول السيارة بدون مفتاح.- نظام لتشغيل المحرك بدون مفتاح.- مقاعد أمامية قابلة للتعديل في 6 اتجاهات.- سنسور لتشغيل المصابيح الأمامية.- سنسور مطر.- بلوتوث و3 منافذ يو اس بي.- شاشة رقمية 12 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- شاشة 10 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مكابح يد كهربائية.- كاميرا خلفية.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- فرش داخلي من الجلد والقماش.- إضاءة داخلية LED.- مصابيح أمامية Matrix LED.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية.- سقف داخلي باللون الأسود.وهذه أحدث أسعار رسمية من الوكيل للسيارة خلال مارس 2023:- فئة إليجانس بسعر 930 ألف جنيه.- فئة GS-Line بسعر 990 ألف جنيه.