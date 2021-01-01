تشهد ايجل برو زيادة ضخمة على أسعارها في مصر خلال مارس

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صورة الخبر: ايجل برو
ايجل برو

باعتبارها الوكيل الرسمي لسيارات DFSK (دي اف اس كيه) في السوق المصري، قدمت شركة ناشيونال موتورز مؤخرا أحدث قائمة سعرية لسيارتها ايجل برو (Eagle Pro)، وذلك بعد زيادة أسعار هذه السيارة التي تنتمي لفئة SUV ومزودة بسبع مقاعد موزعة على 3 صفوف، حيث كانت هذه ضمن الزيادات الضخمة على السيارات في مصر خلال شهر مارس الحالي، وبلغت 75 ألف جنيه، وبذلك أصبحت الأسعار الجديدة للسيارة كالتالي:

- فئة أولى من 745 إلى 820 ألف جنيه (زيادة 75 ألف جنيه).

- فئة ثانية من 750 إلى 825 ألف جنيه (زيادة 75 ألف جنيه).

ويتم تقديم هذه السيارة محليا بضمان 7 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب، ويعتبر هذا الضمان من أطول فترات الضمان المتاحة في السوق المصري.

وتحمل السيارة محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 170 حصان وعزم 270 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة من فئة CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

وتشمل التجهيزات المقدمة مع هذه السيارة التجهيزات التالية:

- 4 وسائد هوائية.
- نظام المكابح ABS.

- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.

- نظام ثبات الكتروني للسيارة.

- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.

- فرش داخلي من الجلد باللون الأحمر.

- 4 كاميرات بزاوية رؤية 360 درجة.

- فتحة سقف كهربائية.

- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.

- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.

- راديو وبلوتوث ومنفذ يو اس بي.

- مرايات جانبية كهربائية.

- زجاج داكن.

- مثبت سرعة.

المصدر: التوكيل

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