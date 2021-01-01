مطاعم شهيرة تدعو زبائنها لتقسيط ثمن الطعام على 3 شهور

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في اليومين الماضيين انتشرت فكرة «تقسيط الاكل» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب البعض ممن انتقدوا الفكرة.



السوشي بالتقسيط



وبدأت فكرة الحملة، عندما أعلن مطعم شهير لبيع السوشى عن حملته، عن طريق تقسيط سعر وجباته على مدة 3 شهور، بهدف تقليل ضغط التكلفة على زبائنه.

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لتنهال التعليقات التي تنتقد الفكرة، حيث قال أحمد فرغلي:«هو في شخص عاقل يأكل سوشي أو أي أكل بالتقسيط».كما علقت ماري: «بدلا من نطالب الناس بتقليل الإستهلاك نقدم لكم الأطباق المفضلة لهن بالتقسيط!!»، وتابعت يمنى قائلة:«يعني أبقى مديونه عشان كلت سوشي، أتمنى لا أحد ينفذ تلك الفكرة».حلويات رمضان بالتقسيطولم يقف الأمر عند مطعم السوشي فقط، حيث تم مشاركة أحد محلات الحلويات الكبيرة مع أبلكشن شهير، لتقسيط حلوى رمضان، وتم تسميتها المتقسطة، وعبارة عن كنافة بالأطعمة التي يفضلها الزبائن.انهالت التعليقات ما بين ساخر ومنتقدا لتلك الحملة، حيث دعا البعض لضرورة البعد عن تلك الحملات غير مبررة، فليس من الطبيعي أن يقوم الشخص بتقسيط الطعام!