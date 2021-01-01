جرائم قتل تحصد رؤوس 2000 شخص سنويًا ..أخطر أماكن الكوكب..

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قد تبدو أرضنا مكانًا آمنًا ولكن كوكبنا موطن للعديد من الأماكن البرية والكارثية وهناك الكثير من الأماكن الخطرة حول العالم.



ووفقا لموقع in.lastminute فإن أبرز تلك الأماكن الخطرة المتواجدة حول العالم، تتمثل في:



جزيرة الأفعى

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تقع جزيرة الأفعى قبالة ساحل ساو باولو في البرازيل وتعد من أخطر الأماكن في العالم للسفر إليها والعيش فيها بسبب الأعداد المزعجة من الثعابين.والجزيرة هي المكان الوحيد على الكوكب الذي يضم الأفعى القاتلة Golden Lancehead Viper التي تصدر سما قويا لدرجة أنه يمكن أن يذيب اللحم البشري.صحراء داناكيلتنتشر عبر شمال شرق إثيوبيا وجنوب إريتريا وشمال غرب جيبوتي ، قد تشتهر ببراكينها التي تنبعث منها العديد من الغازات السامة والحرارة التي لا تطاق ، وهي واحدة من أكثر الأماكن ضررًا وخطورة في جميع أنحاء العالم.وغالبًا ما تتجاوز درجات الحرارة أثناء النهار المرحلة القصوى البالغة 50 درجة مئوية وهذا ما جعلها مكانًا مخيفا للزيارة أو العيش فيه، بالإضافة إلى أن إريتريا معرضة جدًا للعديد من النزاعات اللاإنسانية ،مما يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات الخطر.ألاغواسيحدث بهذه الولاية أعلى معدل لجرائم القتل في جميع أنحاء البرازيل ، و تقريبا في العالم كله.وعلى الرغم من أن هذه الولاية تضم حوالي 3 ملايين نسمة فقط، إلا أن أكثر من 2000 شخص يقتلون كل عام، وهذا رقم مخيف ومروع بالنسبة للزوار ومواطنيها.جبل سينابونجيقع Mount Sinabung في جزيرة سومطرة الإندونيسية وهو عبارة عن بركان طبقي نشط بالإضافة إلى أنه مكان خطير للعيش فيه أو زيارته لأن الانفجارات البركانية المدمرة للغاية تحدث بشكل متكر.وعند حدوث تلك الانفجارات، يترك آلاف الأشخاص دون مأوى أو مصدر رزق ولقد تم تدمير البلدات والقرى المجاورة بشكل مؤلم بالحمم البركانية والرماد لعدد لا يحصى من المرات."البحيرة الميتة"تعد هذه البحيرة في غاية الجمال بالرغم من الخوف و الرعب الذي تسببه فهي صغيرة الحجم محاطه بمناظر طبيعية جميلة كما أنها بعيده عن المباني السكنية، ولكن يغرق الكثير من الناس في البحيرة كل عام تقريبًا، ويحاول السكان المحليون تجاوز هذا المكان الغريب الذي يجذب السياح.تعد المياه في البحيرة الميتة حتى في حرارة الصيف، جليدية و لا توجد أسماك ولا طحالب ولا تنمو الأشجار على طول الشاطئ ولا حتى يوجد بها هواء كافي و هذا ما أكده الغواصون.