يقرر البنك الوطني السويسري رفع سعر الفائدة بمقدار50 نقطة

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قرر البنك الوطني السويسري رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس، ليصل إلى 1.5%، وهذا الرفع هو الرابع على التوالي والتغيير في سعر الفائدة يتماشى مع توقعات المحللين تماشيا مع تحركات البنك الفيدرالي الامريكي في قرارات رفع اسعار الفائدة.

ويأتي رفع سعر الفائدة الأخير في الوقت الذي لا يزال فيه الت ضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0% و 2%.

هذا وارتفع التضخم في سويسرا إلى 3.4% في فبراير على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات المحللين، على الرغم من أن أسعار المستهلكين لا تقارن بالمعدلات المرتفعة للدول الأوروبية المجاورة للبلاد.

وتحركت أسعار الفائدة في البلاد لأول مرة خارج المنطقة السلبية في سبتمبر، حيث فاجأ البنك المركزي السويسري الأسواق في يونيو عندما رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007.

وألمح البنك الوطني السويسري إلى أنه قد يكون هناك المزيد من رفع أسعار الفائدة في الأفق إذا استمرت الضغوط التضخمية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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