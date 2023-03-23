أسعار الذهب عالمياً ومحليا بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي



أسعار الذهب أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 1.9 % بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس أمس الأربعاء، ما عزز من قوة الذهب، خاصة بعد إشارات رئيس الفيدرالي الأمريكي بالحد من رفع معدل الفائدة خلال العام الجاري.



قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2040 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية مستوى 1978 دولارًا.



أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2332 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1749 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1360 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 16320 جنيهًا.

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لفت، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 30 جنيهًا وبنسبة 1.5 % بالأسواق المحلية، خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2000 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2030 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 30 دولارًا وبنسبة 1.5 % ، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1941 دولارات تقريبًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1971 دولارًا.وقال جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي في مؤتمر صحفي أمس، إن البنك سيتخذ الإجراءات "الكافية" لخفض التضخم إلى 2%، وسيرفع الفائدة لمستويات أعلى لو لزم الأمر.وأشار الفيدرالي الأمريكي في بيانه أمس إلى أن نهاية دورة التشديد النقدي ربما تلوح في الأفق، حيث يعتقد صانعو السياسات أن التغلب على التضخم ربما يتطلب زيادة واحدة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام، لكنوفي سياق متصل، توقعت شركة "فيتش سوليوشنز" أن يصل الذهب إلى أعلى مستوى له عند 2075 دولار للأونصة "في الأسابيع المقبلة"، واستندت الشركة في توقعاتها إلى "عدم الاستقرار المالي العالمي"، مضيفة أنها تتوقع أن يظل الذهب "مرتفعاً في السنوات المقبلة مقارنة بمستويات ما قبل كوفيد".