حدث فريد من نوعه:العثور على قارة مفقودة منذ 300 عام في أعماق البحار

واكتشف العلماء وجود قارة مفقودة على مدار 375 عامًا الماضية ووجدوا أنفسهم أخيرًا في مواجهة أدلة قاطعة، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.
وكانت القارة المفقودة تسمى بزيلانديا، والمعروفة باسم «تي ريو إيه ماوي» في الماوري، تمتد على 1.89 مليون ميل مربع في الحجم وهي القطعة المفقودة من شبه القارة العملاقة السابقة جوندوانا.
لا يزال الجيولوجيون يحاولون معرفة سبب انسحاب زيلانديا باعتبارها أرضًا غارقة ، لكنهم وجدوا منذ ذلك الحين مكان الراحة ، حيث غمر 94? منها تحت الماء.
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