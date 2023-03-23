الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: 54.2 مليار دولار زيادة فى حركة الواردات المصرية عبر المطارات

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تضاعف الواردات المصرية عبر المطارات إلى حدود 78.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 24.5 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 54.2 مليار دولار بنسبة 221%، نتيجة عودة حركة الرحلات الجوية لطبيعتها مع إلغاء الإجراءات الاحترازية المصاحبة لظهور جائحة كورونا.
وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى تراجع حركة الواردات عبر مختلف الموانئ البحرية، وفى مقدمتها ميناء الإسكندرية، حيث بلغت قيمة الواردات 7.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.4 مليار دولار خلال عام 2021، بانخفاض قدره 15.8 مليار دولار، كما تراجعت الواردات عبر ميناء السويس إلى 7.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 17.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 9.8 مليار دولار.
كما أشار التقرير إلى انكماش الواردات عبر ميناء الدخيلة إلى حدود 96.2 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 11.1 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 11.042 مليار دولار، كذلك بلغت واردات مصر عبر ميناء دمياط 92.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 6.5 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 6.4 مليار دولار.
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