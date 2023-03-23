الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: 54.2 مليار دولار زيادة فى حركة الواردات المصرية عبر المطارات



الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تضاعف الواردات المصرية عبر المطارات إلى حدود 78.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 24.5 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 54.2 مليار دولار بنسبة 221%، نتيجة عودة حركة الرحلات الجوية لطبيعتها مع إلغاء الإجراءات الاحترازية المصاحبة لظهور جائحة كورونا.



وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى تراجع حركة الواردات عبر مختلف الموانئ البحرية، وفى مقدمتها ميناء الإسكندرية، حيث بلغت قيمة الواردات 7.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.4 مليار دولار خلال عام 2021، بانخفاض قدره 15.8 مليار دولار، كما تراجعت الواردات عبر ميناء السويس إلى 7.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 17.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 9.8 مليار دولار.



كما أشار التقرير إلى انكماش الواردات عبر ميناء الدخيلة إلى حدود 96.2 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 11.1 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 11.042 مليار دولار، كذلك بلغت واردات مصر عبر ميناء دمياط 92.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 6.5 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 6.4 مليار دولار.

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وسجلت الواردات عبر ميناء بورسعيد تراجعا إلى حدود 95.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 5.067 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 4.9 مليار دولار، كذلك انخفضت الواردات عبر ميناء سفاجا من 756.4 مليون دولار لـ33.4 مليون دولار، بانخفاض 723 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.فيما ارتفعت حركة الواردات عبر موانئ الحدود الشرقية إلى 16.5 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 333 ألف دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 16.2 مليون دولار.يشار إلى أن الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم قد بلغت 94.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 5.2 مليار دولار.