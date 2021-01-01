كيفية الإبلاغ عن بث مباشر به محتوى مسىء من تطبيق انستجرام وأنواعه

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إذا شاهدت بثًا مباشرًا لأحد الأشخاص، وكنت تعتقد أنه يخالف إرشادات مجتمع Instagram، يمكنك الإبلاغ عنه، وهناك العديد من عمليات البث المباشر التي يمكنك الإبلاغ عنها، والتي تحتوي علي تهديدات بالعنف أو الانتحار، في السطور التالية نتعرف علي كيفية الإبلاغ عن بث مباشر به محتوى مسيء من تطبيق انستجرام وأنواعه.



الإبلاغ عن بث مباشر به محتوى مسيء علي انستجرام:



1- اضغط على بجوار تعليق أسفل البث المباشر.

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2- اضغط على إبلاغ، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.ما أنواع عمليات البث المباشر التي يمكنك الإبلاغ عنها على Instagram؟يجب الإبلاغ عن أي بث مباشر تعتقد أنه يخالف إرشادات المجتمع ويتضمَّن ذلك ما يلي:1- إلحاق الضرر بالذات2- الانتحار3- الاعتداء الجسدي4- الإساءة أو المضايقة5- إساءة معاملة الأطفال وتعريضهم للخطر6- تهديدات بالعنف في العالم الحقيقيماذا يحدث عندما أقدِّم بلاغًا عن بث مباشر على Instagram؟عندما تقوم بالإبلاغ عن بث مباشر، سيقوم Instagram بمراجعته بأسرع ما يمكن ويُزيل عمليات البث التي لا تتَّبِع سياسة انستجرام، وبمجرد إرسال بلاغ، ستتلقى رسالة عندما تتم مراجعة بلاغك بواسطة Instagram، قد لا يتمكَّن منشئو المحتوى من بدء فيديو بث مباشر آخر على Instagram وذلك إذا كانوا قد نشروا في وقت سابق شيئًا تمت إزالته لأنه يخالف إرشادات المجتمع.عندما تبلغ عن بث مباشر، يُرجى مراعاة ما يلي:يكون البلاغ مجهول الهوية، إلا إذا كنت تُبلغ عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية، ولن يرى منشئ محتوى البث المباشر هوية الشخص الذي أبلغ عنه، وقد لا تتمكَّن من رؤية ما يحدث للحساب الذي أبلغت عنه، وقد يقرر انستجرام أن البث المباشر لا يخالف إرشادات المجتمع، حيث يحدث بناءً على خطورة الموقف، وقد يتم إنهاء البث المباشر أو تعطيل الحساب أو الاتصال بسلطات إنفاذ القانون.