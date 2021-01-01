تعلم كيف تستفيد من «واتساب» خلال شهر رمضان



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

شهر رمضان المبارك هو وقت للتأمل والشعور بروح الجماعة، إنه أيضاً شهر تقضي فيه المزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء، وتخطط للقاء أفراد المجتمع، وتنظيم الفعاليات الخيرية، والكثير من هذا التخطيط والتنظيم يحدث ضمن نطاق محادثات واتساب، إليك بعض النصائح والأفكار حول كيفية استخدام واتساب بفعالية بينما تصنع ذكريات جديدة مع أحبائك في شهر رمضان.



خطط لإفطارك الافتراضي

غالبًا ما يتم الإفطار خلال شهر رمضان مع العائلة والأصدقاء، ولكن ماذا لو كان لديك أفراد من العائلة يعيشون في الخارج، أو أجداد كبار السن غير قادرين على الانضمام شخصياً؟ لا يزال بإمكانك البقاء على اتصال من خلال تنظيم أمسية إفطار افتراضية على واتساب مع مكالمات فيديو لما يصل إلى 32 شخصاً، يمكنك أيضا استخدام روابط المكالمات للتخطيط، حتى يعرف الجميع متى ينضمون ولا تضطر لإضافة الأشخاص واحداً تلو الآخر.



شارك أفكار الوجبات الملهمة مع العائلة والأصدقاء

السحور والإفطار هما أهم وجبتين خلال شهر رمضان، ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن يصبح إعداد الوجبات لمدة شهر عملاً روتينياً. لماذا لا تلهم الآخرين وتحصل على الإلهام من خلال إنشاء مجموعة واتساب تضم الطهاة المنزليين ومحبي الطعام حيث يمكنك مشاركة أفكار الوجبات. يمكنك أيضا تحميل صور وجباتك إلى الحالة Status وإعلام معارفك بالوجبات التي قمت بابتكارها في رمضان.

قد يعجبك أيضا...

الشروع في أعمال الخير والإحسانالعطاء للمجتمع والإحسان من سمات رمضان، قم بتعيين تذكير لنفسك لإخراج الزكاة الخاصة بك مع رسالة واتساب لنفسك وقم بتثبيت الدردشة حتى تظل في قمة اهتماماتك. لكن أعمال الخير لا تنتهي عند الزكاة، يمكنك أيضا البدء في تنظيم الأشخاص لدعم قضية اجتماعية من خلال مجتمعات واتساب.كن مبدعاً في تهنئة رمضانطوال شهر رمضان، سترغب في التواصل مع العائلة والأصدقاء وترسل تهنئتك القلبية لهم. اجعل التهنئة شخصية عن طريق إنشاء الصورة الرمزية الخاصة بك أو جرب تسجيل تهنئتك في رسالة صوتية للسماح لشخصيتك بالتألق عبر صوتك. عندما تتلقى التهنئة، تعد ردود الفعل طريقة سهلة ورائعة لإظهار ما تشعر به.قم بتنظيم أمسية رمضانية ممتعةالأمسيات الرمضانية النابضة بالحياة والمليئة بالطعام الاحتفالي أمر لا بد منه خلال شهر رمضان، مع وجود العديد من وجهات السهر للاختيار من بينها، يمكن أن تساعدك استطلاعات واتساب أنت وأحبائك في تحديد أي منها تزوره، إذا فقدتم بعضكم البعض في إحدى أماكن السهرات المزدحمة، فقم بتشغيل الموقع المباشر حتى يتمكن رفاقك من العثور عليك بسهولة.حافظ على حمايتك من المحتالينيمكن للمحتالين بسهولة إفساد الروح الاحتفالية من خلال العروض الترويجية والصفقات الاحتفالية المزيفة، إذا لاحظت أي رسائل مشبوهة، يمكنك بسهولة الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها وحظرها على واتساب، بينما يحمي واتساب جميع محادثاتك بالتشفير الكامل لكلا الطرفين، فإن تنشيط خاصية التحقق بخطوتين يمكن أن يحمي حسابك بشكل أكبر، أثناء التحدث إلى الأصدقاء والعائلة هذا الشهر، قم بتحذيرهم أيضاً، حتى نتمكن من مساعدة بعضنا البعض على البقاء آمنين.خصص وقتاً للتأملهذا شهر النشاط الاجتماعي ومقابلة الأصدقاء والعائلة، ولكنه أيضاً شهر لإيجاد الوقت للتأمل الذاتي، إذا كنت بحاجة إلى وقت هادئ، فيمكنك كتم صوت مجموعات الدردشة لمدة تبدأ من 8 ساعات وحتى أسبوع، أو عند الحاجة، "دائمًا"، حتى تكون مستعداً للتواصل مرةً أخرى.