فيسبوك وتويتر.. عطل فني يضرب منصات ميتا

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ضرب عطل فني، منذ قليل، منصة شركة ميتا، فيسبوك وواتساب ويب، حيث يواجه بعض مستخدمي منصات شركة ميتا، عطلا فنيا، مما أثار جدل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.



عطل فيسبوك

وواجه بعض مستخدمي منصات شركة ميتا، مشكلة الدخول على التطبيقات نتيجة وجود عطل فني في كافة البرامج التابعة لشركة ميتا.



وواجه بعض مستخدمي منصات شركة ميتا، الشهر الماضي، مشكلة ظهور رابط حساباتهم الشخصية لمنصة التواصل الاجتماعي إنستجرام وتويتر ورقم الهاتف الخاص بهم بأية حسابات فيسبوك بدلا من رابط صاحب الحساب أو رقمه، وظنوا أنه قد يشارك معلوماتهم الخاصة على حسابهم الشخصي، ولكن اتضح أن الأمر خطأ فني ضرب فيسبوك.