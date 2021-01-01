تحذر منظمة الصحة العالمية من خطر تفشي الكوليرا في جميع أنحاء العالم

آخر الأخباراخبار منوعة › تحذر منظمة الصحة العالمية من خطر تفشي الكوليرا في جميع أنحاء العالم

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حذرت منظمة الصحة العالمية، من خطر تفشي وباء الكوليرا على المستوى العالمي، وقدرت خطر الإصابة به على أنه مرتفع للغاية بسبب الزيادة في عدد حالات تفشي المرض وتوسعها الجغرافي.

ووفقا لتقرير المنظمة: "بناء على الوضع الحالي، بما في ذلك العدد المتزايد من حالات تفشي المرض وتوسعها الجغرافي، فضلا عن نقص اللقاحات والموارد الأخرى، تقيِّم منظمة الصحة العالمية الخطر على المستوى العالمي على أنه مرتفع للغاية".

وبحسب المنظمة، منذ نشر آخر أخبار تفشي المرض في 11 فبراير 2023، ازداد الوضع العالمي سوءا، حيث أبلغت أربع دول جديدة عن تفشي الوباء. ويوضح التقرير أن "ما مجموعه 24 دولة تبلغ الآن عن حالات إصابة بالمرض".

وتظهر البيانات الصادرة عن المنظمة أن الغالبية العظمى من البلدان المتضررة من تفشي وباء الكوليرا موجودة في أفريقيا والشرق الأوسط.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تحذر منظمة الصحة العالمية من خطر تفشي الكوليرا في جميع أنحاء العالم

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
5513

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager