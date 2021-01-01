تحذر منظمة الصحة العالمية من خطر تفشي الكوليرا في جميع أنحاء العالم

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حذرت منظمة الصحة العالمية، من خطر تفشي وباء الكوليرا على المستوى العالمي، وقدرت خطر الإصابة به على أنه مرتفع للغاية بسبب الزيادة في عدد حالات تفشي المرض وتوسعها الجغرافي.



ووفقا لتقرير المنظمة: "بناء على الوضع الحالي، بما في ذلك العدد المتزايد من حالات تفشي المرض وتوسعها الجغرافي، فضلا عن نقص اللقاحات والموارد الأخرى، تقيِّم منظمة الصحة العالمية الخطر على المستوى العالمي على أنه مرتفع للغاية".



وبحسب المنظمة، منذ نشر آخر أخبار تفشي المرض في 11 فبراير 2023، ازداد الوضع العالمي سوءا، حيث أبلغت أربع دول جديدة عن تفشي الوباء. ويوضح التقرير أن "ما مجموعه 24 دولة تبلغ الآن عن حالات إصابة بالمرض".

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وتظهر البيانات الصادرة عن المنظمة أن الغالبية العظمى من البلدان المتضررة من تفشي وباء الكوليرا موجودة في أفريقيا والشرق الأوسط.