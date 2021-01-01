ماذا هو مرض ورم ميلانوما العين؟



ورم ميلانوما العين ورم ميلانوما العين

ورم ميلانوما العين نوع من السرطان يصيب الخلايا التي تنتج الميلانين وهي الصبغة التي تضفي لونًا على بشرتك. كما تحتوي عيناك على خلايا منتجة للميلانين ويمكن أن تصاب بالورم الميلاني. كما يسمى بالورم الميلانيني البصري وفقا لما نشره موقع realsimple



وتتشكل معظم الأورام الميلانينية في جزء العين الذي لا تستطيع رؤيته عند النظر في المرآة. الأمر الذي يجعل من الصعب اكتشاف الإصابة بالورم الميلاني بالعين. وبالإضافة لذلك، لا تسبب الإصابة بالورم الميلاني بالعين ظهور علامات أو أعراض مبكرة.



و قد لا يؤثر علاج بعض الأورام الميلانينية الصغيرة على الرؤية. ومع ذلك، عادة ما يسبب علاج الأورام الميلانينية الكبيرة فقدان بصر جزئي، وقد تظهر مؤشرات أو أعراض للورم الميلانيني في العين. ولكن عند ظهور مؤشرات الإصابة بالورم الميلانيني في العين وأعراضه، فقد تشمل ما يلي:

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