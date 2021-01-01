مستريحة تجارة الأغذية في قبضة مباحث القاهرة



مستريحة تجارة الأغذية مستريحة تجارة الأغذية

ضبط رجال مباحث القاهرة سيدة لقيامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوي توظيفها في تجارة الأغذية، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .



تبلغ لقسم شرطة مصرالقديمة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم لتضررها من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم لقيامها بالنصب عليها والإستيلاء منها على مبلغ مالى بدعوى توظيفها فى تجارة المواد الغذائية نظير أرباح شهريه ، إلا إنها لم تقم بذلك أو رد المبلغ تم إستهدافها وضبطها .



المتهمة

وإعترفت بإرتكاب الواقعة ، واقرت بإرتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب ، بإستدعاء المجنى عليهم جميعاً حضروا وإتهموها بالنصب عليهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.