مستريحة تجارة الأغذية في قبضة مباحث القاهرة

آخر الأخباراخبار مصر › مستريحة تجارة الأغذية في قبضة مباحث القاهرة

صورة الخبر: مستريحة تجارة الأغذية
مستريحة تجارة الأغذية

ضبط رجال مباحث القاهرة سيدة لقيامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوي توظيفها في تجارة الأغذية، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة مصرالقديمة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم لتضررها من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم لقيامها بالنصب عليها والإستيلاء منها على مبلغ مالى بدعوى توظيفها فى تجارة المواد الغذائية نظير أرباح شهريه ، إلا إنها لم تقم بذلك أو رد المبلغ تم إستهدافها وضبطها .

المتهمة
وإعترفت بإرتكاب الواقعة ، واقرت بإرتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب ، بإستدعاء المجنى عليهم جميعاً حضروا وإتهموها بالنصب عليهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مستريحة تجارة الأغذية في قبضة مباحث القاهرة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46838

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager