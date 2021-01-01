لعلاج فطريات الشفاه .. خبيرة تغذية تقدّم بعض النصائح



فطريات الشفاه فطريات الشفاه

قدّمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، علاجات فطريات الشفاه .







علاجات فطريات الشفاه ما يلي :-

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· الزبادي ..يعتبر الزبادي من أفضل العلاجات التي تُستخدم في علاج فطريات الشفاه، وذلك بسبب احتوائه على مواد مضادة للبكتيريا لها القدرة الفعالة على القضاء على فطريات الشفاه، ويُستخدم من خلال وضع كمية كافية من الزبادي في الفم وحول الشفاه، والمضمضة به،وتركه لمدة لا تقل عن عشر دقائق، ثم غسل الفم بالماء الدافئ، مع تكرار هذا العلاج مرتين أسبوعياً، للحصول على نتيجة فعالة خلال فترةزمنية قصيرة.·طحينية السمسم ..تُطبق هذه الوصفة عن طريق وضع القليل منها على الشفاه وحولها، وتحديداً على المناطق المصابة، مع التدليك الجيد لمدةلا تقل عن دقيقتين تقريباً، وتركه لمدة لا تقل عن عشر دقائق، مع مراعاة الامتناع عن تناول الطعام، ثم المضمضة بالماء الدافئ، مع استخدامهذه الوصفة مرتين في اليوم، لعلاجها بشكل نهائي.· العسل ..يعد العسل من المواد التي تلعب دوراً كبيراً في علاج الفطريات، بالإضافة إلى الكثير من الأمراض التي يعاني منهاالعديد من الأشخاص، نظراً لاحتوائه على مواد مطهرة وعلى العديد من المعادن والفيتامينات المهمة والضرورية، ويستخدم بوضع مقدارملعقة كبيرة منه على المنطقة التي تنتشر عليها الفطريات، وتركه لمدة قليلة، ثم غسله بالماء جيداً.· القرنفل ..يُستخدم القرنفل من خلال غلي كمية كافية منه بالماء المغلي، والمضمضة به جيداً، ثم غسل الفم جيداً بالماء الدافئ، مع تكرار هذا العلاج مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في المساء قبل الخلود إلى النوم.