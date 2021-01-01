للفطار .. شوربة الطماطم بالكريمة .. اعرف الطريقة

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شوربة الطماطم بالكريمة

يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى.

طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة


المكونات
1ك طماطم
جزرة مقطعة
بصلة مقطعة مكعبات
فص ثوم
كرفس
ريحان
ورق غار
مكعب مرق
ملح
فلفل اسود
بابريكا
لتر ماء مغلي
كريمة لباني
لسان عصفور محمر



طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة

نحضر وعاءً ساخنًا عليه قطعتين من الذبدة ونشوح عليها البصلة المقطعة+فص الثوم +الكرفس +الريحان +الجزر +الطماطم مكعبات نقلبهم تشويحة حتي تظهر معنا كل الروائح العطرية..

ثم نضيف معلقة صغيرة ملح +المكعب المرق+فلفل أسود+بابريكا +لتر من ماء المغلي
تقلب كل المكونات حتي تنضج ثم نخرجها علي الخلاط الكهربائي ونضربهم كويس حتي يصبح القوام ناعمًا ونصفي كل الشوربة جيدًا.
ثم نحمر لسان العصفور حتي يتلون إلي اللون الذهبي ونضيف عليها الشوربة الطماطم ومع التقليب المستمر نضيف الكريمة اللبناني يصبح لونها إلي البرتقالي وتقدّم.

المصدر: elbalad

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