نصائح فعالة لصيام أصحاب الأمراض المزمنة



الصيام الصيام

الصيام في شهر رمضان هو تمرين عقلي بقدر ما هو تمرين بدني. على الرغم من أننا قد نختلف في كيفية تجهيز عقولنا وأجسادنا ، فإليك وفقا لموقع هيلث بعض النصائح التي يمكن أن تساعد لمرضى القلب والسكري على التكيف مع الصيام اليومي بدون مضاعفات صحية.



1. ابق رطبًا:

جرب شرب السوائل عدة مرات طوال الليل، حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش الشديد - فالعطش هو إشارة إلى أن جسمك يعاني من الجفاف بالفعل.





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اختر السوائل التي لا تحتوي على الكافيين ، لأن المشروبات المحتوية على الكافيين يمكن أن تسبب الجفاف.تذكر أن تناول وجبة الإفطار (وجبة المساء بعد غروب الشمس) بالماء ليس أمرًا تقليديًا فحسب ، بل إنه يضمن حصولك على أفضل مصدر لترطيب جسمك قبل أن يشتت انتباهك بالطعام.2. التنوع وتناول الحبوب الكاملةعليك تناول الخضروات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون وتناول الدهون الصحية (الدهون من النباتات ، مثل زيت الزيتون والمكسرات) - كل هذه العناصر مهمة لتزويد جسمك بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.3. عدم الإفراطيجب عدم التفريط في تناول الطعام أثناء الإفطار لمنحك طاقة أكبر من تناول كميات كبيرة في وقت واحد.4. ممارسة الرياضةإذا كنت تمارس الرياضة عادة في الصباح ، فيجب الانتباه إلى أنه لا تعتبر التمارين الشاقة فكرة جيدة أثناء النهار لأنك قد تصابين بالجفاف بسرعة. يمكن للمشي القصير أو بعض تمارين الإطالة أن تقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على طاقتك أثناء النهار.5. وجبات متوازنةيمك للوجبات المتوازنة الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم ، مما يمنحك طاقة جيدة. بعض العناصر التي يجب تضمينها في السحري الخاص بك:الحبوب الكاملة - تشمل المصادر الحبوب الكاملة وخبز الحبوب الكاملة والأرز البني ودقيق الشوفان.الفواكه والخضروات الطازجة - راجع قسم المنتجات للحصول على عشرات الأفكار!البروتين - تشمل مصادره الحليب واللبن والبيض والمكسرات.الدهون الصحية - المصادر هي المكسرات والزيتون.