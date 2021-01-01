نصائح لمرضى القولون في رمضان

مرضى القولون
عادات صحية خاطئة عديدة يقوم بها مرضى القولون في رمضان تزيد من شعورهم بالألم بالتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم.
ونقدم في السطور التالية لمرضى القولون في رمضان أفضل النصائح وفقا لموقع “هيلث” تحميك من آلام القولون المزعجة:
1- انتبه لنظامك الغذائي
تجنب تناول الطعام بكمية كبيرة على مائدة الإفطار والابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة لغناها بكمية كبيرة من الدهون
2-طريقة الطهي
يجب التوقف عن تناول المقليات واستبدال اللحوم المقلية باللحوم المشوية لسهولة هضمها
3-الخضروات والفواكه
يجب القيام بتناول الخضروات والفواكه الطازجة فهي تعمل على إراحة المعدة وتسهيل عملية الهضم
4-الابتعاد عن حلويات رمضان
يجب الابتعاد عن تناول حلويات رمضان أو تناولها بكميات قليلة لأنها قد تؤثر على صحة القولون وتؤثر على صحة الجهاز الهضمي
5-الابتعاد عن الكافيين
بين وجبتي الإفطار والسحور يجب الابتعاد عن تناول الشاي والقهوة فكلاهما من العوامل التي تزيد من التهاب القولون
6-ممارسة الرياضة
- الاهتمام بممارسة الرياضة فهي تساعد على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل القولون
أعراض الإصابة بالقولون العصبي
أما عن أهم أعراض القولون العصبي فهي ألم أسفل منطقة البطن والشعور بخفقان القلب وبعض القرقرة في المعدة و ضيق التنفس و الإسهال والإمساك .
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