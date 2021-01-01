وهدان: المدرب الجديد للزمالك سبق وأن تولى تدريب الفريق

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صورة الخبر: سليمان وهدان
سليمان وهدان

كشف سليمان وهدان نائب رئيس نادي الزمالك عن مستجدات ملف المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

وأعلن الزمالك رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق بعدما تم إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وقال وهدان عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "مجلس الإدارة استقر على مدرب الزمالك الجديد وهو مصري وغير مسموح لي الإعلان عنه في الوقت الحالي".

وأضاف "المدرب المقبل هو أبناء نادي الزمالك والإعلان قد يكون بعد مباراة البنك الأهلي في كأس الرابطة".

وأشار "المدرب الجديد للزمالك سبق وأن تولى تدريب الفريق من قبل".

وواصل "الزمالك سيلعب مباراة البنك الأهلي بدون 10 لاعبين أساسيين لتواجدهم في المنتخب الأول والأولمبي".

وأردف "فيريرا تفهم كل الأمور المتعلقة بنادي الزمالك أثناء إنهاء تعاقده وأوجه التحية لـ أمير مرتضى لتعامله في هذا الملف بشكل راقي".
وأوضح "لدينا مشكلة في الزمالك وبعض اللاعبين لا تقدر تاريخ النادي ولا قيمة الزمالك وهناك بعض التخاذل ونحتاج لاستعادة الروح وإعادة النظر في بعض الصفقات".

وشدد "من لا يوجد لديه رغبة في ارتداء قميص الزمالك النادي لن يتمسك به".

وأكد "الزمالك لديه رغبة في استمرار كل المواهب وسيكون هناك مفاوضات في الفترة المقبلة لتجديد تعاقد سيف جعفر ويوسف أسامة".

وأتم تصريحاته "الصفقات الماضية جاءت للزمالك في وقت صعب وسنعمل على علاج كل مشاكل الفريق".

المصدر: filgoal

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