الفطار اليوم .. عرق فيليه وأرز.. مشروب كركديه بالتمر الهندي.. الحلو قطايف بالكاسترد



عرق فيليه وأرز عرق فيليه وأرز

مع أول يوم رمضان تبدأ ربة المنزل فى الحيرة بين اختيار الوجبات من حيث القيمة الغذائية والتكلفة والمحببة لدى أفراد جميع الأسرة.



تحرص السيدات بها على تقديم أشهى الاكلات التي تفضلها أسرتها، ليس هذا فقط بل على التنوع بشكل يومي خلال شهر رمضان الكريم.



وإليكم طريقة تحضير فيليه بالبصل المكرمل مع الأرز الأبيض والحلو قطايف بالكاسترد و شراب الكركديه بالتمر الهندي.

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شراب الكركديه بالتمر الهنديالمقادير:قطعة في حجم عين الجمل أو نصف كرة من التمر الهنديكوب كركديه2 كوب سكر أو حسب الرغبة3 لتر ماءخطوات لتحضير الكركديه بالتمر هنديخطوات لتحضير الكركدية بالتمر هندي1. في قدر عميق ضعي التمر الهندي والكركديه والسكر والماء على النار وقلبى المكونات جيداً إلى أن يذوب السكر.2. اتركى المكونات على النار لمدة 6 دقائق.3. اتركي الخليط يبرد ثم قومى بوضعه بالثلاجة عدة ساعات أو طوال الليل.4. صفي الشراب من خلال مصفاة ناعمة ويمكن إضافة المزيد من السكر حسب الرغبة.اقتراحات لشراب الكركديه بالتمر الهندى:يمكن تقديم الشراب بمكعبات الثلج المجروش.مقادير فيليه بالبصل المكرمل والمشروم1 عرق فيليه2 بصل2 معلقة كبيرة زبدة2 معلقة صغيرة سكر2 كوب مشروم2 معلقة كبيرة صويا صوص1 مكعب مرقرشة جوزة الطيبرشة بقدونسزيتملح وفلفل* يقطع العرق ثم يشوح في زبدة وزيت على النار مع إضافة الملح والفلفل.* يشوح البصل في زيت وزبدة على النار حتى الحصول على اللون الذهبي ثم يضاف السكر مع التقليب حتى يتكرمل.* يضاف المشروم للبصل ثم مكعب المرق والجوزة الطيب والصوص.* تضاف الكريمة ثم تترك حتى تغلي ثم يضاف اللحم ويترك حتى تمام النضج ثم يضاف البقدونس ويقدم.مقادير أرز أبيضأرزمرقةحبهانبصلسمـنةورق لوراملحفلفلطريقة تحضير أرز أبيضضعي سمن في الحلة مع حبة بصل سليمة و المرقة و حبهان وورق لوراضيفي الأرز المغسول و المصفي و علية الماءاتركية لينضج علي نار هادئة و قدميه بالهناطريقة عمل قطايف بالكاستردقطايف مقليةحشوة كاسترد3 صفار بيضنصف كوب لبننشارشة جنزبيل مطحونقرفةفسدق مجروش للوجهطريقة تحضير قطايف بالكاسترد* • اخلطي على النار اللبن مع القرفة و الزنجبيل* • اخلطي جزء من اللبن مع صفار البيض والنشا* • ثم يضافوا لباقي كمية اللبن على النار مع الاستمرار فى التقليب حتى تحصلي على قوام الكاسترد المطلوب* • تحشى القطايف المقلية بالكاتسرد* • وتغمز في الفسدق المجروش وتقدمفوائد الكركديةوكشف موقع "boldsky" عن أبرز فوئد الكركدية على الصحة، وهي تتمثل في التالي:- يقلل من ضغط الدم وجدت دراسة 2010 نشرت في مجلة التغذية أن الكركديه لديه القدرة القوية على خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المعرضين لخطر ارتفاع ضغط الدم، والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الخفيف.- يدعم صحة القلب يمكن أن يساعد الكركديه في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LD) والدهون الثلاثية ، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، لقد تبين أن تناول الكركديه يزيد من الكوليسترول الجيد (HDL) ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.- يساعد في إنقاص الوزن تم العثور على استخراج الكركديه لإظهار آثار إيجابية على وزن الجسم، أظهر تقرير دراسة أن استهلاك خلاصة الكركديه لديه القدرة على تنظيم التمثيل الغذائي وتقليل وزن الجسم ، ومؤشر كتلة الجسم ، والدهون في الجسم .- يعزز صحة الكبد يحتوي خلاصة الكركديه على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين صحة الكبد، تزيد السمنة من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي وقد ثبت أن تناول خلاصة الكركديه يقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.- يعالج مرض السكري من النوع 2 يمكن أن يساعد شرب الكركديه في علاج مرض السكري من النوع 2 وتحسين حساسية الأنسولين، يحتوي الكركديه على مواد كيميائية نباتية ثبت أن لها تأثيرات إيجابية على مرضى السكري من النوع 2.فوائد اللحمةيعد اللحم بأنواعه غنى بمركبات الكارنوزين التى تساعد في تعزيز جهاز المناعة كما أن اللحم غنى بالعناصر الغذائية المهمة مثل فيتامينات ب بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي لحم البقر أيضًا على كميات أقل من فيتامينات E و K وفيتامين ب 12 هو عنصر غذائي أساسي بشكل ملحوظ ، وذلك لأنه متوفر فقط فى الأطعمة الحيوانية.يحتوي هذا الفيتامين أيضًا على مجموعة كبيرة من الفوائد تسهم فى تحقيق المزاج الإيجابي ، وتحسين النوم ، وتجديد الأعصاب.من المهم أن ندرك أن نقص فيتامين ب 12 قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية ويعد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر نقص فيتامين ب 12 هم النباتيون وذلك لأن لحم البقر غني بفيتامينات ب12 التي تساعد على تعزيز الصحة .