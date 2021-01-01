فيديو .. الأرصاد تحذر بشأن تقلبات الجو في رمضان

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية بسبب تأثرنا بمصادر الكتل الهوائية الصحراوية، ولكن هناك سحب منخفضة ومتوسطة وعالية تحجب جزءً من أشعة الشمس ما يقلل من درجات الحرارة، لذلك فإن الارتفاع طفيف.
وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية نهارا، حيث سنشعر بالأجواء المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد.
وتابعت، أن الأجواء مائلة للدفء على سواحلنا الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأجواء مائلة للحرارة إلى حارة في جنوب الصعيد نهارا، مشددةً على أن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس ستشهد اختلافا بين فترتي النهار والليل، والصغرى تكون ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية، وستظل فترات الليل أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية.
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