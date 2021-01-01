للحصول علي شعر ناعم .. وصفات طبيعية منزلية غير مكلفة



للحصول علي شعر ناعم للحصول علي شعر ناعم

الشعر هو تاج الفتاة التي عليها أن تجعله صحيا ولامعا ومميزا، ويمكن للفتاة أن تهتم بالشعر عن طريق العناية الخاصة به من خلال عمل وصفات طبيعية منزلية لجعله مشرقا ومتألقا..



ومن المعروف أن الطقس يؤثر على الشعر وخصلاته مما يجعله باهت وتالف ومقصف، ولهذا يوجد بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن القيام بها لجعل الشعر غاية في الجمال دون أنفاق الكثير من المال أو حتى الخروج من المنزل، وفقاً لموقع "healthshots".



يوجد بعض العلاجات المنزلية التي يمكن القيام بها لشعر ناعم:

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رذاذ جل الصبار:الصبار يرطب بصيلات الشعر بشكل جيد، باستخدام الرذاذ، مما يجعل الشعر رطبا طوال اليوم، مما يحسن من قوامه ويقلل من تجعده.المكونات:1 ماء ورق الصبارالطريقة:استخراج الجل من ورقة الصبار بدون الجزء الأصفر.بعد مزج الجل بشكل جيد، يمكن إضافة بعض الماء إلى الخليط لصنع سائل خفيف ناعم.يتم نقل هذا الخليط إلى زجاجة رش، مع رش الشعر بعد رج الزجاجة بشكل جيد.للحصول على أفضل نتيجة يتم رش الرذاذ على الشعر الجاف بعد غسله، حوالى من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع.خل التفاح:خل التفاح لها فوائد عديدة، مما يساعد على جعل خصلات الشعر ناعمة وقوية، ويكون سلسا.المكونات:نصف ملعقة كبيرة من خل التفاح1 كوب ماء باردالطريقة:مزج خل التفاح مع الماء وتركه جانباً لمدة 15 دقيقة، وترك الشعر يجف في الهواء الطلق للحصول على نتيجة سريعة ومرضية.قناع الموز للشعر:الموز يتكون من زيوت طبيعية وفيتامينات أخرى، والتي تعمل على تحسين لمعان الشعر ونعومته وجعله مرنا، ويرطب الشعر بشكل كبير، مما يساعد على التخلص من قشرة الرأس.المكونات:1 موزة ناضجة2 قطرات من زيت اللافندر الأساسىالطريقة:يجب هرس موزة ناضجة بشكل جيد، ثم إضافة قطرتين من زيت اللافندر الأساسى إلى عجينة.يتم وضع المعجون على الشعر وفروة الرأس بشكل لطيف.ترك المعجون على الشعر وغسله بعد 20 إلى 30 دقيقة، ثم وضع بعض البلسم بعد ذلك على الشعر.تنعيم الشعر بالقهوة:القهوة ترطب فروة الرأس بشكل عميق، وتنعمه بشكل لا يصدق.المكونات:3-2 أكواب من القهوة المخمرة على البارد لعمل زجاجة رذاذ، وعلى حسب طول الشعر يمكن زيادة الميه.الطريقة:صب القهوة المخمرة على البادر في زجاجة بخاخة.يتم غسل الشعر وترطيبه وهو مبلل، ورش القهوة المخمرة على الشعر بالكامل.يتم تدليك فروة الرأس بلطف، بالقهوة الباردة.ويتم تركه لمدة من 15 دقيقة ثم غسله بالماء.يمكن تنظيف الشعر بالقهوة كرة كل أسبوع للحصول على نتيجة رائعة.