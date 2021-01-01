النباتات الأبرز .. أفكار سهلة لتزيين البلكونة لاستقبال رمضان



أفكار سهلة لتزيين البلكونة أفكار سهلة لتزيين البلكونة

الكثير عندما يريد أن يحدث تغييرات بشرفة المنزل يفكر بشكل سريع في وضع الأثاث بدون التفكير فى هل المساحة تكفي أم لا؟، لذا يستعرض" اليوم السابع" خلال السطورالتالية أفكارا جديدة لتزيين "البلكونة" لاستقبال رمضان وفقًا لما جاء في موقع الأمريكى المتخصص فى مجال الديكور .apartmenttherapy



أيضًا لابد من أن يكون هناك اساسيات لا غني عنها عند التفكير في تزيين البلكونة، مثل إضافة بعض النباتات، الخوص والحديد والخشب والبلاستيك، مع مراعاة انشاء جدارالخصوصية لحين الاستمتاع بالجلسات الحوارية مع الأصدقاء أو للاستمتاع عند قراءة كتاب أو تناول كوب من القهوة بمفردك.



جدار الخصوصية:

من الممكن أن تحصلي على جدار الخصوصية العازل بينك وبين الآخرين لكي يجعلك تستمتعين بالجلوس في شرفتك بطريقة آمنة، أيضًا أحرصي على إضافة ألواح من الخشب إلى الجوانب الموجودة للحفاظ على الخصوصية، لذا ضعي بعض النباتات المفضلة وكرسي ومنضدة.

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تكوين غرفة:من الممكن ان تنجح في تحويل شرفة المنزل الخاصة بك إلى غرفة جديدة محاطة بالخصوصية لتناول الطعام أو للراحة على مدار اليوم ، لذا من الممكن أن تضعين بها مقعد سهل الفرد للحفاظ على المساحة يصلح سريرا ومقعدا.انشاء مقهي:من الممكن أن تجعلين شرفة المنزل ركن مخصص لتناول القهوة من خلال إضافة طاولة ومقعد مناسبين يتشابهان مع مقاعد المقهى الأساسية تساعدك على التعايش بداخل أجواء لطيفة بدون الخروج من المنزل .تحويلها إلى مكان أنيق:يمكن أن تقومين بوضع طاولة جابين وكراسي ونبات مفضل لديك ، أيضًا يمكن أن تتركين باقي المساحة للاستغلال في أشياء أخرى.