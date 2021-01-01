جريمة جديدة للشرطة الأمريكية .. ضباط يضغطون على سجين بركبهم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة (فيديو)

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جريمة جديدة للشرطة الأمريكية

أظهر فيديو التقطته كاميرا المراقبة اللحظات الأخيرة قبل وفاة إيرفو أوتينو (28 عاما) في مستشفى ولاية فرجينيا الأمريكية، بعد أن قام عناصر من الشرطة بتقييده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ويظهر أوتينو مكبلا بالأغلال، بينما أدخله أفراد الشرطة كرها إلى غرفة. وبعد عدة دقائق، دحرج أوتينو على ظهره بينما بدا عديد من أفراد شرطة وآخرين يثبتونه باستخدام ركبهم، وبعد 15 دقيقة من تثبيته على الأرض، بدا أن جسد أوتينو لا يستجيب.

وقد جهت إلى سبعة من عناصر شرطة مقاطعة هنريكو وثلاثة من موظفي المستشفى تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية.

https://twitter.com/i/status/1638254236973629440

المصدر: CNN

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