جريمة جديدة للشرطة الأمريكية .. ضباط يضغطون على سجين بركبهم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة (فيديو)

أظهر فيديو التقطته كاميرا المراقبة اللحظات الأخيرة قبل وفاة إيرفو أوتينو (28 عاما) في مستشفى ولاية فرجينيا الأمريكية، بعد أن قام عناصر من الشرطة بتقييده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
ويظهر أوتينو مكبلا بالأغلال، بينما أدخله أفراد الشرطة كرها إلى غرفة. وبعد عدة دقائق، دحرج أوتينو على ظهره بينما بدا عديد من أفراد شرطة وآخرين يثبتونه باستخدام ركبهم، وبعد 15 دقيقة من تثبيته على الأرض، بدا أن جسد أوتينو لا يستجيب.
وقد جهت إلى سبعة من عناصر شرطة مقاطعة هنريكو وثلاثة من موظفي المستشفى تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!