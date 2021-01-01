"حزب الله" ينشر لقطات لانتشال جنود إسرائيليين مصابين إثر انفجار لغم (فيديو)

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صورة الخبر: لقطات لانتشال جنود إسرائيليين
لقطات لانتشال جنود إسرائيليين

نشر "الإعلام الحربي" لـ"حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يوثق لقطات بجودة عالية لانفجار لغم أرضي بآلية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بأعمال حفر قرب حدود لبنان، ما أدى إلى إصابات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يوثق "تصوير من نقطة الصفر" لانتشال المصايبن من الانفجار.

وأمس الثلاثاء، أفادت قناة "المنار" اللبنانية بأن لغما أرضيا انفجر بآلية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بأعمال حفر قرب الحدود مع لبنان، مما أدى إلى إصابة 3 جنود على الأقل.

https://twitter.com/i/status/1638565786393653253

المصدر: "المنار" + RT

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