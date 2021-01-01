اكتشف أعراض الفصام المبكرة



الفصام الفصام

يعد الفصام من أشهر الأمراض النفية فطالما سمعنا عنه فى الأعمال الدرامية ولكن ما لايتوقعه كثيرون أن بعض المشكلات التى يعاني منها البعض والتغيرات فى الشخصية تكشف المعاناة من هذه المشكلة.

ووفقا لما ذكره موقع “ كليفند كلينك” نعرض لكم أهم العلامات المبكرة لمرض الفصام.



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عادة لا تكون الأعراض المبكرة لمرض الفصام شديدة بما يكفي لتشخيص المرض ولكنها لا تزال مدعاة للقلق وتحدث هذه المرحلة أحيانًا بسرعة وتستغرق أسابيع فقط قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

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وفى السطور التالي نرصد أعراض الفصام التى تظهر بشكل شائع فى المرحلة المبكرة من المرض .تغييرات في الحالة العاطفيةغالبًا ما يكون الأشخاص المصابين بـ الفصام في هذه المرحلة خائفين أو مرتابين أو يشعرون بجنون العظمة.تغيرات فى العلاقاتالتغييرات في كيفية ارتباطها بالآخرين وغالبًا ما يتوقفون أيضًا عن التواصل الاجتماعي ويتوقفون عن التحدث إلى الأصدقاء والعائلة أو قضاء الوقت معهم.تغيرات في السلوكقد يواجهون صعوبة في التفكير والتركيز ولا يتم تحفيزهم للدراسة أو العمل وتكون عواطفهم أقل وضوحًا.تنبيه: عند تطور المرض فإن هناك مجموعة أخرى من الأعراض تظهر على المصاب بـ الفصام والعلامات المذكورة فى هذا التقرير قاصرة على المرحلة المبكرة فقط من المرض وحين اكتشافها يجب زيارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة قبل تلقى العلاج للتأكد من التشخيص