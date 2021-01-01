بمناسبة رمضان .. طريقة عمل بسبوسة بالقشطة



بسبوسة بالقشطة بسبوسة بالقشطة



تعتبر طريقة عمل بسبوسة بالقشطة من الحلويات الشرقية التي يتميز بها الشرق الاوسط، وهي من الحلويات التي نسعى لتحضيرها في شهر رمضان، ويمكن تحضيرها باللوز أو المكسرات، ولكن في هذه الوصفة سنقوم بتحضيرها بالقشطة.



وقدم الشيف عماد عراوي، طريقة عمل البسبوسة بالقشطة، وهي أحد الحلويات المصرية الشهيرة والتي يمكن تحضيرها في شهر رمضان بخطوات سهلة وبسيطة في اقل من 40 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 افراد، وإلبكم الوصفة بالتفصيل في السطول التالية..



مقادير طريقة عمل بسبوسة بالقشطة :

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2 كوب شربات1 كوب فستق حلبي مفروم5 ملعقة كبيرة حليب مكثف1 كوب قشطة1 ملعقة صغيرة مسحوق الخبز2 ملعقة صغيرة زبدة2 كوب سميدطريقة عمل بسبوسة بالقشطة :_ نخلط الحليب المكثف والزبدة والسميد ومسحوق الخبز في وعاء، و نحرك جيدا._ نضع نصف العجين في قالب، ونضع عليه القشطة، ويضاف النصف الأخر من العجين ._ ندخل صينية البسبوسة بالقشطة الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة ._ نسكب الشربات البارد، ونزينها بالمكسرات المفضلة لكم.