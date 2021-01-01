بمناسبة رمضان .. طريقة عمل بسبوسة بالقشطة

تعتبر طريقة عمل بسبوسة بالقشطة من الحلويات الشرقية التي يتميز بها الشرق الاوسط، وهي من الحلويات التي نسعى لتحضيرها في شهر رمضان، ويمكن تحضيرها باللوز أو المكسرات، ولكن في هذه الوصفة سنقوم بتحضيرها بالقشطة.
وقدم الشيف عماد عراوي، طريقة عمل البسبوسة بالقشطة، وهي أحد الحلويات المصرية الشهيرة والتي يمكن تحضيرها في شهر رمضان بخطوات سهلة وبسيطة في اقل من 40 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 افراد، وإلبكم الوصفة بالتفصيل في السطول التالية..
مقادير طريقة عمل بسبوسة بالقشطة :
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