فيديو .. بوتين مهددا لندن لهذا الأمر

عرضت قناة العربية الأخبارية تقريرا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وتصريحاته تجاه الحرب الروسية الأوكرانية ؛ معلقا أن الغرب جاهز للحرب مع روسيا حتى أخر أوكراني ليس بالكلام بل بالأفعال وذخائر اليوارانيوم تثير أزمة جديدة بين موسكو ولندن وتشعل حدة التوتر بين الجانب الروسي مع الغرب .
وعلق بوتين خلال التقرير أن برطانيا العظمى كما قال نائب وزيردفاعها والذي أعلن عن تسليم ليس فقط دبابات لأوكرانيا ولكن قذائف تحتوي على اليورانيوم .
وأكد التقرير أن الرئيس الروسي حذر لندن من تزويد أوكرانيا بقذائف مصنوعة من اليورانيوم المنضب بالأضافة إلى أنه إتهم الغرب بنشر أسلحة تحمل مكونات نووية ومهددا بالرد .
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