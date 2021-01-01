فيديو .. بوتين مهددا لندن لهذا الأمر



بوتين بوتين

عرضت قناة العربية الأخبارية تقريرا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وتصريحاته تجاه الحرب الروسية الأوكرانية ؛ معلقا أن الغرب جاهز للحرب مع روسيا حتى أخر أوكراني ليس بالكلام بل بالأفعال وذخائر اليوارانيوم تثير أزمة جديدة بين موسكو ولندن وتشعل حدة التوتر بين الجانب الروسي مع الغرب .



وعلق بوتين خلال التقرير أن برطانيا العظمى كما قال نائب وزيردفاعها والذي أعلن عن تسليم ليس فقط دبابات لأوكرانيا ولكن قذائف تحتوي على اليورانيوم .



وأكد التقرير أن الرئيس الروسي حذر لندن من تزويد أوكرانيا بقذائف مصنوعة من اليورانيوم المنضب بالأضافة إلى أنه إتهم الغرب بنشر أسلحة تحمل مكونات نووية ومهددا بالرد .

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وأضاف التقرير ، أنه قال أود أن أشير إلى أن هذا سيحدث وستكون روسيا ملزمة بالرد مع الأخذ في الأعتبار أن الغرب بدأ في نشر أسلحة ذات مكونات نووية .كما قامت وزارة الدفاع البريطانية بالرد على تصريحات بوتين ؛ معتبرة أن روسيا تحاول عمدا تضليل المعلومات ؛ مؤكدة أن اليورانيوم المنضب مكون عادي لاعلاقة له بالأسلحة النووية .وعلق الكونيل هاميش دي بريتون غور دون المتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع ؛ أنه من المضحك الإشارة إلى أن قذائف اليورانيوم المنضب مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالأسلحة النووية التي تستخدم اليورانيوم المخصب .وأوضح التقرير أن اليورانيوم المنضب يعد منتجا ثانويا لتخصيب اليورانيوم الطبيعي أقل إشعاعا بنسبة 40 % من اليورانيوم الغير المعالج ويستخدم في القذائف القنابل الخارقة للدروع من أجل منحها قوة إختراق أكبر.