فيديو .. بوتين مهددا لندن لهذا الأمر

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بوتين

عرضت قناة العربية الأخبارية تقريرا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وتصريحاته تجاه الحرب الروسية الأوكرانية ؛ معلقا أن الغرب جاهز للحرب مع روسيا حتى أخر أوكراني ليس بالكلام بل بالأفعال وذخائر اليوارانيوم تثير أزمة جديدة بين موسكو ولندن وتشعل حدة التوتر بين الجانب الروسي مع الغرب .

وعلق بوتين خلال التقرير أن برطانيا العظمى كما قال نائب وزيردفاعها والذي أعلن عن تسليم ليس فقط دبابات لأوكرانيا ولكن قذائف تحتوي على اليورانيوم .

وأكد التقرير أن الرئيس الروسي حذر لندن من تزويد أوكرانيا بقذائف مصنوعة من اليورانيوم المنضب بالأضافة إلى أنه إتهم الغرب بنشر أسلحة تحمل مكونات نووية ومهددا بالرد .

وأضاف التقرير ، أنه قال أود أن أشير إلى أن هذا سيحدث وستكون روسيا ملزمة بالرد مع الأخذ في الأعتبار أن الغرب بدأ في نشر أسلحة ذات مكونات نووية .

كما قامت وزارة الدفاع البريطانية بالرد على تصريحات بوتين ؛ معتبرة أن روسيا تحاول عمدا تضليل المعلومات ؛ مؤكدة أن اليورانيوم المنضب مكون عادي لاعلاقة له بالأسلحة النووية .

وعلق الكونيل هاميش دي بريتون غور دون المتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع ؛ أنه من المضحك الإشارة إلى أن قذائف اليورانيوم المنضب مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالأسلحة النووية التي تستخدم اليورانيوم المخصب .

وأوضح التقرير أن اليورانيوم المنضب يعد منتجا ثانويا لتخصيب اليورانيوم الطبيعي أقل إشعاعا بنسبة 40 % من اليورانيوم الغير المعالج ويستخدم في القذائف القنابل الخارقة للدروع من أجل منحها قوة إختراق أكبر.

المصدر: قناة العربية

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