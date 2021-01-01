وزير التعليم يصدر قرار هام بالنسبة امتحانات الثانوية العامة 2023

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قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل موضع الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023.



وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناء على قرار تعديل موضع الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ستكون الأسئلة المقالية في نهاية ورقة الأسئلة وليس في منتصفها كما هو معمول به حاليا في النماذج الاسترشادية الآن.



وأضاف أنه سيتم وضع فاصل بين كل 10 أسئلة في (البابل شيت) لمنع وقوع الطالب في أخطاء، وضمان أن تكون الإجابة الذي قام باختيارها الطالب هي المتعلقة بالسؤال الموجود.

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وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستُصاغ بدقة لتقيس نواتج التعلم، مشيرًا إلى أن الامتحان هدفه التمييز بين مستويات الطلاب، ومشددا على رفضه العودة إلى نظام (البوكيلت) في امتحانات الثانوية العامة.وأكد على ضمان دقة التصحيح الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى يحصل كل طالب على حقه، موضحا أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تراعي الفروق بين مستويات الطلاب، حيث تحرص الوزارة على أن تكون نسبة 30% من الأسئلة للطالب دون المتوسط و40% للطالب المتوسط و30% للطالب المتميز.