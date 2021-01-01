وزير التعليم يصدر قرار هام بالنسبة امتحانات الثانوية العامة 2023

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل موضع الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناء على قرار تعديل موضع الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ستكون الأسئلة المقالية في نهاية ورقة الأسئلة وليس في منتصفها كما هو معمول به حاليا في النماذج الاسترشادية الآن.
وأضاف أنه سيتم وضع فاصل بين كل 10 أسئلة في (البابل شيت) لمنع وقوع الطالب في أخطاء، وضمان أن تكون الإجابة الذي قام باختيارها الطالب هي المتعلقة بالسؤال الموجود.
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