دراسة .. تناول هذه الخضراوات يوميا لتحمي نفسك من الزهايمر

هناك العديد من الفوائد التي قد يجنيها الجسم من تناول الخضراوات الورقية، وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة الأرجنتين، أن تناول الخضراوات الورقية الخضراء يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف.
أهمية تناول الخضراوات الورقية
وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن كبار السن الذين حرصوا على تناول الخضراوات الورقية بشكل يومي كان لديهم مستويات أقل من البروتينات التي ترتبط بشكل كبير، بالإصابة بمرض الخرف والزهايمر.
وأوضح الباحثون أن تكون بروتينات الأميلويد في الدماغ يتسبب في أضرار في الخلايا العصبية الرئيسية، وفقا لما نشر في صحيقة “ديلي ميل” البريطانية.
وكشف الباحثون، أن الخضراوات الخضراء الورقية غنية بمضادات الأكسدة التي قد تساعد على حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي، وهي مرتبطة ببناء هذه اللوحات الأميلويد المسببة لحدوث الزهايمر أو الخرف.
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