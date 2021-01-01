دراسة .. تناول هذه الخضراوات يوميا لتحمي نفسك من الزهايمر



الزهايمر الزهايمر

هناك العديد من الفوائد التي قد يجنيها الجسم من تناول الخضراوات الورقية، وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة الأرجنتين، أن تناول الخضراوات الورقية الخضراء يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف.



أهمية تناول الخضراوات الورقية

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن كبار السن الذين حرصوا على تناول الخضراوات الورقية بشكل يومي كان لديهم مستويات أقل من البروتينات التي ترتبط بشكل كبير، بالإصابة بمرض الخرف والزهايمر.

وأوضح الباحثون أن تكون بروتينات الأميلويد في الدماغ يتسبب في أضرار في الخلايا العصبية الرئيسية، وفقا لما نشر في صحيقة “ديلي ميل” البريطانية.



وكشف الباحثون، أن الخضراوات الخضراء الورقية غنية بمضادات الأكسدة التي قد تساعد على حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي، وهي مرتبطة ببناء هذه اللوحات الأميلويد المسببة لحدوث الزهايمر أو الخرف.

قد يعجبك أيضا...

وقال الكاتب الدراسي بوجا أغاروال، من جامعة الأرجنتين في شيكاغو: “هذه النتائج مثيرة، حيث يمكن لتناول الخضراوات الورقية، وتجنب تناول الأطعمة المقلية، أن يساهم في الحد من الإصابة بالزهايمر”.ونظر الباحثون في بيانات 581 شخصاً، وتتبعوا وجباتهم الغذائية وتأثيرها على إصابتهم بالخرف، وتم تشخيص 39% بمرض الخرف، والذين كان أغلبهم لا يتلزمون بتناول الخضراوات بشكل عام، والخضراوات الورقية بشكل خاص.ونصح الباحثون باتباع نظام البحر الأبيض المتوسط، والذي يحتوي على الخضراوات الورقية، مثل: السبانخ والجرجير وغيرها من الخضراوات، والمكسرات، والتوت، والفصول، والحبوب الكاملة، والأسماك، والدواجن، وزيت الزيتون، والنبيذ.وأكد الدكتور أغراوال، أن هناك صلة بين النظام الغذائي، والحد من الإصابة بمرض الخرف، وتناول الخضراوات الورقية أدى إلى انخفاض رواسب الدماغ من الأميلويد، والمعروفة أيضاً بمؤشر الإصابة بمرض الزهايمر.