الرابطة تعلن جدول الأسبوع الـ22 و23 بالدوري المصري



رابطة الأندية المحترفة رابطة الأندية المحترفة

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الأربعاء، جدول مباريات الأسبوع الـ22 و23 من مسابقة الدوري المصري نسخة موسم 2022 - 2023، والتي تشهد استئناف البطولة المحلية بداية من 30 مارس الجاري.



ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الـ22 في 30 مارس الجاري، حيث قررت الرابطة إقامة جميع المباريات في توقيت موحد وهو 9:15 مساءً.



وشهدت الجولة الـ22 تأجيل أربع مباريات وهم: المصري × الزمالك، طلائع الجيش الأهلي × الأهلي، بيراميدز × حرس الحدود، فيوتشر × الداخلية.

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ومن المقرر أن تقام مباراة المصري والزمالك في الرابع من أبريل المقبل على أن يتم تأجيل الجولة الـ23 بين الزمالك وطلائع الجيش بسبب خوض الأخير منافسات البطولة العربية.وينطلق الأسبوع الـ23، في الثالث من أبريل المقبل، حيث يشهد هذه الجولة تأجيل لقاء البنك الأهلي والمصري البورسعيدي.ويأتي أبرز مباريات الأسبوع الـ23 بين الأهلي وغزل المحلة في الخامس من أبريل المقبل، بينما يلعب المقاولون العرب ضد بيراميدز، ويستضيف الاتحاد السكندري منافسه فيوتشر.ويتصدر الأهلي ترتيب المسابقة المحلية برصيد 44 نقطة من 18 مباراة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الثاني بـ42 نقطة من 21 مباراة، ثم بيراميدز في المركز الثالث بـ39 نقطة، والاتحاد السكندري برصيد 36 نقطة في المركز الرابع، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك صاحب المركز الخامس.