مجلس النواب الأردني يقرر طرد السفير الإسرائيلي من البلاد

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صورة الخبر: مجلس النواب الأردني
مجلس النواب الأردني

صوت مجلس النواب الأردني على توصية للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان؛ احتجاجا على ما صدر من أحد وزراء حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال الجلسة التشريعية في الأردن التي عقدها مجلس النوب برئاسة أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة.

وطالب الصفدي الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية إسرائيل لخريطة مزعومة "تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد النواب رفضهم لما جاء من أفعال الوزير الإسرائيلي، مؤكدين وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وقواتنا المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية في التصدي لكل من يحاول النيل من الوطن وسيادته.

وأشاروا إلى أن ما قام به وزير الاحتلال ينم عن غطرسة إسرائيلية لا تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية، مطالبين الحكومة بالتحرك لمواجهة هذه التصرفات الرعناء.

وفي رده على مداخلات النواب، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن "هذه المواقف توحد الأردنيين، وأن خارطة الأردن لا يرسمها إلا الأردنيون، والأردن عصي على المؤامرات كافة بقيادته الهاشمية".

المصدر: elbalad

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