تستخدم جوجل الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في تحسين نومك

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تعمل جوجل وفيتبيت على تطوير ميزات تتبع النوم في أجهزة Fitbit وساعات (Pixel Watch) وأجهزة Nest Hub (الجيل الثاني)، عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل حركتك، ومعدل ضربات قلبك، ومرحلة النوم التي تمر بها، ثم تدمج كل تلك المعلومات لمنحك بيانات مفصلة حول نمط نومك.



إليك 5 ميزات تعمل بالذكاء الاصطناعي في أجهزة جوجل لمساعدتك في النوم بشكل أفضل:



1- ميزة Sleep Tracking:

تبحث الخوارزميات الخاصة بميزة تتبع النوم في ساعة Pixel Watch وأجهزة Fitbit عن أنماط الحركة والتغير في نبضات القلب لتحديد مرحلة النوم التي تمر فيها ومدة نومك.

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تعمل خوارزمية تتبع النوم من خلال الجمع بين خوارزميات متعددة في وقت واحد، إحداها تكتشف الوقت بين ضربات القلب الفردية من خلال رصد الإشارة المنعكسة من معصمك. وتميز أخرى حركاتك من خلال متابعة مقاييس التسارع (مستشعرات الحركة) في جهازك.تُرسل هذه المعلومات إلى موقع Fitbit السحابي حيث تجمع خوارزمية التعلم الآلي بين معلومات نبضات القلب والحركة لتقدير مرحلة النوم التي تكون فيها ومتى بدأ نومك ومتى انتهى.2- ميزة Sleep Score:ينتج من ميزة تتبع النوم (درجة النوم) Sleep Score الخاصة بك، وهو رقم من 0 إلى 100 تحصل عليه كل صباح. وهذه الدرجة هي أول شيء تراه عند التحقق من نوم الليلة الماضية في تطبيق Fitbit.تعتمد هذه الدرجة على مدة نومك، ونسبة النوم العميق الذي مررت به، ومرحلة (نوم حركة العين السريعة) Rapid eye movement sleep. وتعمل تقنية الذكاء الاصطناعي على تحليل هذه المعلومات لمنحك درجة النوم الخاصة بك في ليلة معينة.3- ميزة Smart Wake:تعمل ميزة (اليقظة الذكية) Smart Wake في أجهزة Fitbit على تجنب إيقاظك عندما تكون في مرحلة النوم العميق، وتعتمد هذه الميزة على قياس معدل الحركة ومعدل ضربات القلب التي تتوافق مع النوم العميق، وإذا بدأت هذه المعدلات بالاختلاف، تعرف خوارزميات النوم الخاصة بتطبيق فيتبيت أن هذا الوقت مناسب لتشغيل منبه الاستيقاظ.عند تفعيل ميزة Smart Wake، تحدد الوقت الذي تريد الاستيقاظ فيه، وسيوقظك المنبه في غضون 30 دقيقة من ذلك الوقت، اعتمادًا على وقت خروجك من مرحلة النوم العميق. ويكون اهتزاز المنبه لطيف بما يكفي لإخراجك من مرحلة النوم برفق دون الحاجة إلى تشغيل أصوات صاخبة.4- ميزة Sleep Sensing:تحتوي أجهزة Nest Hub (الجيل الثاني) على ميزة ( استشعار النوم) Sleep Sensing التي تستخدم خاصية Motion Sense مع رادار منخفض الطاقة، وأجهزة استشعار الصوت والضوء ودرجة الحرارة لاكتشاف نمط الحركة والتنفس أثناء الليل، بالإضافة إلى رصد تغيرات الضوء ودرجة الحرارة في الغرفة التي يمكن أن تؤثر في نومك، وتُعالج كل هذه البيانات في الجهاز، بالاعتماد على خوارزمية تحلل البيانات التي جمعتها المستشعرات. ثم في الصباح، ستمنحك ميزة Sleep Sensing تحليل حول نومك في الليلة السابقة.5- ميزة Sleep Profile:تتطلب ميزة (ملف النوم) Sleep Profile المتوفرة في أجهزة Fitbit وساعة Pixel Watch اشتراك في Fitbit Premium وهي ميزة ترصد بيانات حول نمط النوم لمدة لا تقل عن أسبوعين، حتى تتمكن من تعرف الأشياء التي تحدث عادة أثناء النوم ثم تمنحك تحليل شامل لنمط نومك بمرور الوقت.