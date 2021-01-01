تؤكد تفاصيل جديدة دعم هاتف هواوي Mate X3 للشحن اللاسلكي

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إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات إصدار هواوي القادم Mate X3 قبل الإعلان الرسمي خلال أيام.

تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في 23 من مارس لكشف النقاب عن سلسلة P60، مع إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Mate X3.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” أن Mate X3 يأتي بشاشة رئيسية بحجم 7.8 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، كما تأتي الشاشة الخارجية AMOLED بحجم 6.45 إنش.

أيضاً يضم الهاتف مستشعر IMX766 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بعدسات periscope في الكاميرة الخلفية.

وتقدم هواوي هاتف Mate X3 بميزة الشحن اللاسلكي، كما يدعم الهاتف معايير IPX8 في مقاومة الماء والغبار، كما تدعم هواوي الهاتف بتصميم جديد لمفصل الشاشة لخفض نسبة تجعد الشاشة.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4800 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، ولقد أكدت التسريبات التي جاءت من Geekbench على أن الهاتف يضم رقاقة Snapdragon 8+ Gen 1 ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

المصدر: بوابه المتميز

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