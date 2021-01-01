تؤكد تفاصيل جديدة دعم هاتف هواوي Mate X3 للشحن اللاسلكي

إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات إصدار هواوي القادم Mate X3 قبل الإعلان الرسمي خلال أيام.
تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في 23 من مارس لكشف النقاب عن سلسلة P60، مع إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Mate X3.
ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” أن Mate X3 يأتي بشاشة رئيسية بحجم 7.8 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، كما تأتي الشاشة الخارجية AMOLED بحجم 6.45 إنش.
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