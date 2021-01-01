ينطلق جهاز Oppo Pad 2 اللوحي بمعدل تحديث 144Hz

أعلنت شركة Oppo اليوم عن جهاز Oppo Pad 2 اللوحي الذي ينطلق بمعدل تحديث 144Hz وسعر يبدأ من 436 دولار.
يتميز جهاز Oppo Pad 2 بشاشة LTPS LCD بحجم 11.6 إنش، ودقة عرض 2000 في 2800 بيكسل، ومعدل تحديث 144Hz، كما يأتي هذا الإصدار بأبعاد 7:5 لدعم المستخدم بآداء أفضل في تعدد المهام على الشاشة.
أيضاً يدعم الجهاز رقاقة معالج Dimensity 9000، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، كما يدعم الجهاز التخزين الخارجي في بطاقة microSD.
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