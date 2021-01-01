يُطلق جوجل بلاي ميزة مزامنة التطبيقات بين أجهزة المستخدم

أطلقت شركة جوجل اليوم مجموعةً من الميزات الجديدة لمتجر تطبيقاتها في أجهزة أندرويد (جوجل بلاي) Google Play Store. وتهدف الميزات الجديدة إلى تسهيل عملية تنزيل وتحديث التطبيقات بالنسبة لمُستخدمي الأجهزة المتعددة.
ووفقًا لما نقله موقع Android Police، تتيح ميزة مزامنة التطبيقات إمكانية التنزيل التلقائي لتطبيقات المُستخدم إلى جميع أجهزته. على سبيل المثال، في حال تنزيل أي تطبيق على الهاتف، يعمل المتجر على تنزيل التطبيق نفسه على الهاتف الآخر أو الحاسوب اللوحي للمستخدم، طالما كانت الأجهزة تستخدم حساب جوجل نفسه.
ويمكن الوصول إلى الميزة من خلال الخيار (مزامنة التطبيقات إلى الأجهزة) Sync apps to devices المتوفر في قائمة “إدارة التطبيقات والأجهزة” ضمن جوجل بلاي. وفي حال تفعيل هذا الخيار، يمكن للمستخدم الوصول إلى قائمة بكل أجهزته، واختيار الأجهزة التي يرغب بمزامنة تطبيقاتها مع تطبيقات جهازه الرئيسي. ما يريح المستخدم من عبئ تنزيل تطبيقاته بشكلٍ مُنفصل لكل جهازٍ من أجهزته.
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