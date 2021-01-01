تدخل تكنو عالم الهواتف القابلة للطي وتعلن عن Phantom V Fold



Phantom V Fold Phantom V Fold

تكنو تكشف عن هاتف قابل للطي وهو Phantom V Fold وذلك خلال مؤتمر MWC 2023 وهو أول هاتف قابل للطي تقدمه الشركة.







هاتف Phantom V Fold يأتي بشاشة خارجية OLED بقياس 6.42 بوصة وبدقة 1080x2550 ومعدل تحديث 120Hz وعند فتح الهاتف ستحصل على شاشة OLED بقياس 7.85 بوصة وبدقة 2000x2296 ومعدل تحديث 120Hz.

قد يعجبك أيضا...

الهاتف يأتي بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل والثانية للتقريب البصري 2x بدقة 50 ميجا بيكسل والثالثة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية في الشاشة الخارجية بدقة 32 ميجا بيكسل وفي الشاشة الداخلية يتواجد كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.يأتي الهاتف بمعالج ميدياتيك Dimensity 9000+ وهو المنافس لمعالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 ويأتي ببطارية بقوة 5,000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 45 وات ورامات بحجم 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 و 512 جيجا بايت.الهاتف سيتوفر للبيع خلال الربع الثاني من العام الحالي بسعر يبدأ من 1,099 دولار.