تعلن أوبو رسمياً عن هاتف Find X6 بكاميرات 50 ميجا بيكسل وسعر 600 يورو

Find X6
بجانب الإعلان عن هاتف Find X6 Pro كشفت شركة أوبو كذلك عن هاتف Find X6.
هاتف Find X6 يأتي بشاشة OLED بقياس 6.74 بوصة بدقة 2772x1240 ومعدل تحديث 120Hz ومعالج ميدياتيك Dimensity 9200 ورامات بحجم 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت.
يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية كلهم بدقة 50 ميجا بيكسل والرئيسية فيهم تأتي بمستشعر سوني IMX890 وفتحة عدسة f/1.8 والثانية للتقريب البصري 2.8x وتأتي بفتحة عدسة f/2.6 والثالثة بفتحة عدسة f/2.0 وهي واسعة الزاوية 112 درجة وأيضاً تستطيع إلتقاط صور Macro.
الهاتف يأتي بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4. يأتي الهاتف ببطارية بقوة 4,800 ميلي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 80 وات ولكن لا يدعم الشحن اللاسلكي ويأتي بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ويعمل بنظام Android 13 وسيتوفر للبيع بسعر يبدأ من 600 يورو.
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