تعلن أوبو رسمياً عن هاتف Find X6 بكاميرات 50 ميجا بيكسل وسعر 600 يورو

يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية كلهم بدقة 50 ميجا بيكسل والرئيسية فيهم تأتي بمستشعر سوني IMX890 وفتحة عدسة f/1.8 والثانية للتقريب البصري 2.8x وتأتي بفتحة عدسة f/2.6 والثالثة بفتحة عدسة f/2.0 وهي واسعة الزاوية 112 درجة وأيضاً تستطيع إلتقاط صور Macro.الهاتف يأتي بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4. يأتي الهاتف ببطارية بقوة 4,800 ميلي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 80 وات ولكن لا يدعم الشحن اللاسلكي ويأتي بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ويعمل بنظام Android 13 وسيتوفر للبيع بسعر يبدأ من 600 يورو.

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