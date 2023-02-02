ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات 21 مارس 2023

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 21 مارس منتصف تعاملات الاسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها وسجل رأس مال السوقي 993.575 مليار جنيه.

سجلت تعاملات المصريين 86.26% من جملة تعاملات اليوم كما سجلت تعاملات الأجانب نسبة 8.92% من تعاملات اليوم، كما سجلت تعاملات العرب نسبة 4.81% من اجمالي تعاملات اليوم.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 15325نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 2647 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى18059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 6314 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 2771 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 4096 نقطة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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