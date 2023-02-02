ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات 21 مارس 2023

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 21 مارس منتصف تعاملات الاسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها وسجل رأس مال السوقي 993.575 مليار جنيه.
سجلت تعاملات المصريين 86.26% من جملة تعاملات اليوم كما سجلت تعاملات الأجانب نسبة 8.92% من تعاملات اليوم، كما سجلت تعاملات العرب نسبة 4.81% من اجمالي تعاملات اليوم.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 15325نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 2647 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى18059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 6314 نقطة.
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