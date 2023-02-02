خبير اقتصادي يطمئن الموعدين: «ولو عندك مليار جنيه هتاخده»..بعد إفلاس البنوك العالمية..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

علق الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على الأزمة المصرفية العالمية، وانهيار بنكي «سيليكون فالي»، و«سيجنشر» في أمريكا، وتأثيراتها على قطاع البنوك في مصر.

وقال «بدرة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، والذي يعرض عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الثلاثاء، إن النظام المصرفي في أمان «بنسبة مليار في المائة».

وأوضح أن البنك المركزي المصري يؤمن ودائع العملاء بكامل الرصيد، متابعًا: «لو عندك جنيه هتاخده، ولو عندك مليار هتاخده»، ضاربًا المثل بأزمة قديمة وهي أزمة بنك «الاعتماد والتجارة»، والذي اشتراه بنك مصر، وأعطى النقود لجميع المودعين.

وأشار «بدرة» إلى أن وزيرة الخزانة الأمريكية رفضت الاقتراح بتغطية احتياجات الودائع للبنوك المنهارة، كي لا تخرج خارج نطاق الرأسمالية والقانون الخاص بها.

المصدر: المصرى اليوم

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