هبوط في أسعار الذهب الأربعاء 22 مارس..



أسعار الذهب أسعار الذهب

شهد سعر الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 22 مارس 2023، انخفاضا كبيرا مؤقتًا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأخضر، حيث سجل سعر شراء الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 330.8380 جنيه للشراء، 30.9357 للبيع.



ويقدم «المصرى اليوم» أسعار الذهب المعلنة والأقرب للتداول في سوق المعدن الأصفر بمصر على مدار الشهر الجارى، حتى اليوم الأربعاء 22- 3-2023.



سعر الذهب في مصر الأربعاء 22-3-2023

أسعار الذهب في مصر، حتى وقت النشر، عيار 24 سجل 1705.75 جنيه (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 1688.5،بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.

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الذهب عيار 21 في مصر سجل 1990 جنيها (شراء)، 1970 جنيها (بيع)، مع وضع ما بين 40 و60 جنيهًا على كل جرام، وسجل عيار 18 نحو 2274.25 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 2251.5، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80 و120 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 920 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 15920 جنيها.سعر الذهب في مصر الإثنين 20-3-2023 (قبل الانخفاض الكبير)أسعار الذهب في مصر، حتى وقت النشر، عيار 24 سجل 2371.5 جنيه (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 2342.75،بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.الذهب عيار 21 في مصر سجل 2075 جنيها (شراء)، 2050 جنيها (بيع)، مع وضع ما بين 40 و60 جنيهًا على كل جرام، وسجل عيار 18 نحو 1778.5 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 1757.25، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80 و120 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 920 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 16600جنيها.