سعر الدولار الرسمي في البنوك مقابل الجنيه الأربعاء 22 مارس بعد ارتفاع الأخضر

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سجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 30.8380 جنيه للشراء، و30.9357 للبيع، فيما سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزي، اليوم الأربعاء 22 مارس 33.2310 جنيه للشراء، 33.3487 للبيع.



سجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، اليوم الأربعاء 22-3-2023 نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر 32.9179 الشراء وعند البيع سجل 33.281.



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أسعار الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك المصرية مقابل الجنيه:سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصريسجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي للشراء 30.8380، وللبيع 30.9357.سعر الدولار اليوم في البنك الأهليسجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك مصرسجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib:وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلاميسعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.9000 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 30.9500سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكولوصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95.سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويسوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس إلى نحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحدوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلي المتحد إلى نحو 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتيوصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 30.7 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندريةوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في المصرف المتحدوصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك HSBCوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بى سى» إلى 30.67 للشراء وعند البيع وصل إلى 30.77.سعر الدولار اليوم في بنك SAABوصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.«المصري اليوم» يقدم خدمة معرفة سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية والعربية لحظة بلحظة في جميع البنوك المصرية، عبر هذه الروابط الرسمية (تحديث لحظي لسعر الدولار).