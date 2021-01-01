طريقة عمل كنافة رمضان للدايت



كنافة كنافة

المكونات:

- كنافة مفتتة.

- عسل أبيض.

- كريم شانتيه نباتي بدون سكر.

- ماء أو لبن خالي الدسم.

- فاكهة مقطعة قطع صغيرة.



طريقة تحضير الكنافة :

تسخن المقلاة وتضع فيها الكنافة بعد تقطيعها، وتترك لمدة 10 دقائق مع التقليب .

توضع الكنافة المحمصة في أكواب، ثم يخفف العسل الأبيض بالقليل من الماء ويوزع على طبقة الكناقة .

يحضر الكريم شانتيه ويخفق بالمياه المثلجة أو الحليب خالي الدسم، ثم يخلط الكريم شانتيه مع الفاكهة، ثم توزع طبقة خفيفة من الكنافة على كريم شانتيه والفاكهة.

يوزع العسل الأبيض المجفف على وجه الكنافة وتقدم.



