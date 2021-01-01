تنشر «ناسا» صورة مذهلة من الفضاء لنجم «Wolf-Rayet»

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عبر صفحة "تلسكوب جيمس ويب" الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة قالت، إنه تم التقاطها هذه بواسطة "Webb's Mid-Infrared Instrument (MIRI)"، لافتة إلى أنها تعرض البنية الشبيهة بالزهور لسحابة الغبار الضخمة "WR 124. WR 124".

وأوضحت "ناسا" أنه يظهر فى وسط الصورة نجم "Wolf-Rayet"، مضيفة أن هذه النجوم الضخمة الساطعة تنتج قدرًا كبيرًا من الغبار الكونى أثناء تخلصها من طبقاتها الخارجية قبل وقت قصير من انفجارها فى مستعر أعظم.

وأضافت وكالة الفضاء الأمريكية: "ربما تكون قد شاهدت نسخة مختلفة من هذه الصورة تجمع بين طرق العرض من كاميرا ويب القريبة من الأشعة تحت الحمراء "NIRCam" و"MIRI"، فى حين أن منظور الأشعة تحت الحمراء القريبة من NIRCam أفضل فى إظهار النجوم لنا، ويتوهج الغبار الكونى الأكثر برودة عند أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء المتوسطة التى تراها".

المصدر: بوابة دار المعارف

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