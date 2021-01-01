نصائح لمرضى الضغط في رمضان



الضغط الضغط

كثيرا ما يسأل بعض ألاشخاص عن افضل وقت لأخذ علاج الضغط في رمضان، لأن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد لا تظهر عليهم أعراض لسنوات، ولا يدركون أنهم مصابون بهذه الحالة إلا إذا عانوا من أعراض مثل الصداع أو أصيبوا بأضرار دائمة في القلب أو الكلى أو الشرايين.



أظهرت معظم الدراسات الطبية أن مرضى ارتفاع ضغط الدم يمكنهم إكمال صيامهم إذا لم يكن لديهم أي مضاعفات أو مشاكل طبية أخرى، فلن يكون للصيام تأثير سلبي على توازن ضغط الدم لديك.



فيما يلي بعض النصائح التي يجب اتباعها خلال شهر رمضان وأفضل وقت لتناول دواء الضغط في رمضان.

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تقييم حالتك الصحية، وتحديد ما إذا كان مسموحًا لك بالصيام أم لا، وإجراء أي تعديلات ضرورية على جرعات الأدوية الخاصة بك وتحديد أفضل وقت لتناول دواء الضغط في رمضان بين الإفطار والسحور.يمكن لطبيبك أيضًا تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى أدوية خافضة للضغط طويلة المفعول يمكن تناولها ليلاً، مرة أو مرتين يوميًا، دون التأثير على صيامك.-يجب تناول السوائل والعصائر الطبيعية غير المحلاة في الإفطار لتجنب العطش والجفاف والمضاعفات الأخرى المرتبطة به.-يجب إدخال الفاكهة وجعلها جزءًا من روتين مائدة رمضان لأنها مصدر مهم للبوتاسيوم الذي يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.-تجنب الأطعمة والسوائل عالية الدهون والقهوة والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين.-الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل المكسرات المملحة والمخللات التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، واستبدال سلطة خضراء طازجة بها.-تناول السمك المشوي مرتين على الأقل في الأسبوع، حيث يحتوي على دهون صحية تسمى أوميغا 3 التي تساعد على تنظيم ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.-تناول اللحوم الحمراء والدواجن باعتدال ومنتجات الألبان قليلة الدسم؛ لأن الكالسيوم يلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم وتحسين صحة العظام.-تجنب اللحوم والأجبان المصنعة لأنها تحتوي على تركيزات عالية من الصوديوم وممارسة الرياضة خلال شهر رمضان؛ لأنها تساعد في تنظيم ضغط الدم وتعد صلاة التراويح أفضل طريقة لخفض ضغط الدم المرتفع.-المشي بانتظام فهذا التمرين يساعد على تنظيم التوتر.- اغتنم فرصة الشهر الحرام للإقلاع عن التدخين، فالتدخين يزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.-يجب على المرضى الذين يعانون من مشاكل طبية خاصة استشارة طبيبهم قبل اتخاذ قرار زيادة نشاطهم البدني خلال شهر رمضان.على الجانب الآخر يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم اعتبار رمضان فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين؛ لأنه يرفع الضغط الانقباضي بما لا يقل عن 20 ملم زئبق، ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.يجب بجانب استشارة طبيبك عن أفضل وقت لتناول دواء الضغط قياس ضغط الدم بانتظام، وانتبه لأقل الأعراض التي قد تشير إلى ارتفاع ضغط الدم، مثل الدوخة أو نقص التركيز أو الصداع النصفي .