قصة أول مستطلع لهلال شهر رمضان في مصر

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تابع المصريين بعد صلاة مغرب اليوم الثلاثاء، استطلاع هلال شهر رمضان، من خلال بث مباشر للدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.



وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الأربعاء هو المتم لشهر شعبان، وأن الخميس الموافق 23 مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



ويحرص المسلمون بشكل عام، على تحري رؤية هلال شهر رمضان، منذ عهد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- حيث قال في حديث شريف «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته».

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وتنوعت أساليب تحري هلال رمضان منذ عهد النبوة، وفقًا لتطور العصر من حيث الأدوات والوسائل الفلكية المختلفة.وبخلاف الوسيلة والأشخاص الذين كانت توكل إليهم مهمة تحري هلال شهر رمضان في عهد النبوة، أصبح للدول الإسلامية ومن بينها مصر أفراد معنيين بهذه المهمة.وفي هذا الصدد تستعرض «المصري لايت» حكاية أول مستطلع لهلال شهر رمضان في مصراختلفت روايات المصادر التاريخية حول أول من قام باستطلاع هلال شهر رمضان في مصر، حيث تراوحت بين شخصين وهما:غوث بن سليمانجاء في كتاب «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للإمام السيوطي، أن أول من خرج لرؤية الهلال في مصر هو القاضي «غوث بن سليمان الحضرمي».وغوث بن سليمان، وكنيته «أبا يحي» هو قاضي القضاة في مصر زمن أبي جعفر المنصور العباسي، ولد في عام 94 وتوفى في عام 168.عبد الرحمن بن لهيعةجاء في كتاب «ولاة مصر وقضاتها» للكندي، أن أول من خرج من القضاة لرؤية الهلال كان عبد الرحمن بن عبد الله بن لهيعة.وحسب المعلومات المتاحة، ولد بن لهيعة في عام 714 وتوفى في 790، وتولى القضاء في زمن العباسيين عام 155 هجريًأ.مكان تحري الهلالذكر المؤرخون أن أول مكان لتحري الهلال كان من أعلى مسجد عمرو بن العاص، ثم تم نقل مكان الرؤية إلى الجيزة، ثم إلى جبل المقطم، وهناك أُعدت دكة خشبية عرفت باسم «دكة القضاة» ترتفع عن المساجد، من أجل الجلوس عليها عند استطلاع الأهلة.أول مرصد فلكيتم إنشاء أول مرصد فلكي عام 1838 في القلعة ثم انتقل للعباسية باسم الرصد خانة، بعدها نُقِل لحلوان عام 1903 لتعذر رؤيته من منطقة العباسية.وظلت مصر تعمل بنظام الاستطلاع بالعين المجردة حتى عام 1956، ثم تم إلغاء نظام استطلاع رؤية الهلال بالعين المجردة واستبدل بنظام الحسابات الفلكية وكان السبب في ذلك كثافة السحب.