ابتداء من الخميس .. تقليل ساعات اليوم الدراسي بجامعة حلوان

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › ابتداء من الخميس .. تقليل ساعات اليوم الدراسي بجامعة حلوان

صورة الخبر: جامعة حلوان
جامعة حلوان


كشفت جامعات حلوان “الحكومية، الأهلية” تغير مواعيد المحاضرات بالكليات ابتداء من الخميس أول أيام شهر رمضان الكريم وطوال الشهر وانتظام عملية الحضور بالجامعة وامتحانات الميد تيرم.

قال رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل إن العملية التعليمية مستمرة خلال شهر رمضان 2023، دون توقف علي مستوى كافة الكليات، وسيكون نظام الدراسة حضوريا أو أونلاين حسب طبيعة الدراسة بكل كلية.

وتابع الدكتور السيد قنديل أن الكليات راعت خلال إعداد جداول شهر رمضان ظروف مواعيد الطلاب حرصا علي توفير راحة لهم، وكشف أنه من المقرر أن ينتهي اليوم الدراسي قبل موعد أذان المغرب بمدة لا تقل عن ساعتين خلال شهر رمضان ليستطيع الطلاب الوصول الي منازلهم قبل موعد الإفطار.



جدير بالذكر أنه افتتحت لجنة الأسر باتحاد الطلاب بمعرض الكلية الكبير معرض "بداية" الرمضاني لطلبة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان للأشغال اليدوية والمشاريع الصغيرة لطلاب الكلية المبدعين.

وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورعمرو محمد سامي عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان والدكتورأحمد حسني رضوان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة فاطمة عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مدير رعاية الشباب نشوة علي، رئيس الاتحاد محمود يوسف ، نائب رئيس الاتحاد خلود محمد وامين لجنة الاسر اسلام مجدي ، امين مساعد لجنة الاسر ادهم وائل.

المصدر: . elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ابتداء من الخميس .. تقليل ساعات اليوم الدراسي بجامعة حلوان

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
32313

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager