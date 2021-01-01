ابتداء من الخميس .. تقليل ساعات اليوم الدراسي بجامعة حلوان



جامعة حلوان جامعة حلوان



كشفت جامعات حلوان “الحكومية، الأهلية” تغير مواعيد المحاضرات بالكليات ابتداء من الخميس أول أيام شهر رمضان الكريم وطوال الشهر وانتظام عملية الحضور بالجامعة وامتحانات الميد تيرم.



قال رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل إن العملية التعليمية مستمرة خلال شهر رمضان 2023، دون توقف علي مستوى كافة الكليات، وسيكون نظام الدراسة حضوريا أو أونلاين حسب طبيعة الدراسة بكل كلية.





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وتابع الدكتور السيد قنديل أن الكليات راعت خلال إعداد جداول شهر رمضان ظروف مواعيد الطلاب حرصا علي توفير راحة لهم، وكشف أنه من المقرر أن ينتهي اليوم الدراسي قبل موعد أذان المغرب بمدة لا تقل عن ساعتين خلال شهر رمضان ليستطيع الطلاب الوصول الي منازلهم قبل موعد الإفطار.جدير بالذكر أنه افتتحت لجنة الأسر باتحاد الطلاب بمعرض الكلية الكبير معرض "بداية" الرمضاني لطلبة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان للأشغال اليدوية والمشاريع الصغيرة لطلاب الكلية المبدعين.وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورعمرو محمد سامي عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان والدكتورأحمد حسني رضوان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة فاطمة عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مدير رعاية الشباب نشوة علي، رئيس الاتحاد محمود يوسف ، نائب رئيس الاتحاد خلود محمد وامين لجنة الاسر اسلام مجدي ، امين مساعد لجنة الاسر ادهم وائل.