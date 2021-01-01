الشيخ محمد العليمي يجيب .. هل ترك الصلاة في رمضان يؤثر في صحة الصيام

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالا يقول صاحبه: "هل ترك الصلاة يؤثر على صحة الصيام أم يفسده ؟.
وأجاب الشيخ محمد العليمي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قائلا: إن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر وعلى المسلم أن يبتعد عن هذه الكبيرة في رمضان وغير رمضان.
وأشار إلى أن من ترك الصلاة في رمضان فقد ارتكب كبيرة وعليه أن يعود إلى الصلاة مرة أخرى، ومع كون ترك الصلاة مصيبة إلا أنها لا تؤثر في صحة الصوم وإن كانت منقصة في ثوابه.
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