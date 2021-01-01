الشيخ محمد العليمي يجيب .. هل ترك الصلاة في رمضان يؤثر في صحة الصيام

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صورة الخبر: الشيخ محمد العليمي
الشيخ محمد العليمي

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالا يقول صاحبه: "هل ترك الصلاة يؤثر على صحة الصيام أم يفسده ؟.

وأجاب الشيخ محمد العليمي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قائلا: إن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر وعلى المسلم أن يبتعد عن هذه الكبيرة في رمضان وغير رمضان.

وأشار إلى أن من ترك الصلاة في رمضان فقد ارتكب كبيرة وعليه أن يعود إلى الصلاة مرة أخرى، ومع كون ترك الصلاة مصيبة إلا أنها لا تؤثر في صحة الصوم وإن كانت منقصة في ثوابه.

هل ترك الصلاة يفسد الصيام أم ينقص الثواب

من جانبه قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية إن الصيام فريضة وكذلك الصلاة فريضة، موضحا أن الصيام بدون صلاة صحيح من حيث صحة الصيام، وذلك لأنك تنتهي عن الطعام والمفطرات مع الفجر وحتى اذان المغرب.

وأضاف عاشور أن قبول الصيام من عدمه هو أمر بـ يد الله، معقبا "ليس كل صحيح مقبولا".

واستطرد : عند قيامك بالصيام والصلاة تكون عبادتك مكتملة.
وأوضح "عاشور"، أن الصيام يغذي الصلاة، و الصيام يرمم الصلاة والصلاة ترمم ماقد يحدث من أخطاء خلال الصيام.

المصدر: elbalad

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