إصابة جنديين إسرائيليين على الحدود اللبنانية

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إصابة جنديين إسرائيليين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة جنديين أحدهما إصابته خطيرة اليوم الثلاثاء، في انفجار لغم في جيب تابعة لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" لحقت أضرار بأداة هندسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الحادث، مشيرة إلى أنه تم نقل الجندي الأول البالغ (19 عاما) إلى مركز الجليل الطبي حيث خضع لعملية جراحية.

أما المصاب الآخر ، وهو جندي إسرائيلي يبلغ من العمر 19 عامًا ، فقد تم فحصه في غرفة الطوارئ وحالته طفيفة، وفقا لما ذكرته الصحيفة العبرية.

يأتي هذا الحدث بعد نحو أسبوعين من تفجير عبوة ناسفة عند مفترق مجيدو ، ما أدى إلى إصابة شخص من سكان سالم بوادي يزرعيل.

بعد الانفجار زعم جيش الاحتلال ان المتسبب في الحادث مواطن لبناني دخل الأراضي المحتلة من لبنان عن طريق سيارة كانت تسير باتجاه الشمال.

في وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم القضاء على المتسبب في الحادث. حتى هذا الوقت ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هوية الإرهابي غير معروفة ، لكنه أضاف أنه تم العثور على أسلحة وحزام ناسف وأشياء أخرى في جسده ، وهي قيد التحقيق حاليا.

بطبيعة الحال ، ترى إسرائيل أن تسلل الأشخاص من لبنان هو تصعيد من حيث التهديدات لشمال البلاد. لهذا السبب، طلب من قيادة جيش الاحتلال التحقيق في الحادث بشكل أكبر ، من أجل الوصول إلى تفاصيل التفاصيل من أجل فهم حجم الحادث وتفاصيله وتداعياته الأمنية.

المصدر: صحيفة "إسرائيل اليوم"

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